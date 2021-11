El gesto de la Justicia a Mauricio Macri y un nuevo pedido para salir del país

El presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, le ordenó hoy al juez Ariel Lijo que se pronuncie en relación a un planteo formulado por la defensa del expresidente Mauricio Macri para que la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan pase a los tribunales federales de Comodoro Py.

Casi en simultáneo, el exmandatario, que regresó hoy a la Argentina, presentó otro pedido de autorización para viajar a Chile entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en representación de la Fundación FIFA, para participar de una conferencia sobre el cambio climático y la agricultura sustentable.

En horas del mediodía, cuando tocaba tierra el avión que trajo a Macri desde su última escala en su regreso de Qatar, el juez Irurzun dictó un fallo en el que resolvió “declarar la nulidad del decreto apelado, encomendando al juez que emita un pronunciamiento en que dé respuesta al pedido formulado por Mauricio Macri, con su abogado Pablo J. Lanusse”.

El pedido formulado por Macri es un planteo de inhibitoria para que el juez Lijo le reclame a su par de Dolores, Martín Bava, que deje de intervenir en la causa por supuesto espionaje ilegal y envié el expediente a los tribunales federales porteños situados en el barrio de Retiro.

El juez Martín Bava.

El planteo fue presentado el 19 de octubre pasado y, tras correrle vista al fiscal Franco Picardi, el juez Lijo emitió una resolución en la que sostuvo que la cuestión debía quedar sujeta a lo que resolviera la Cámara Federal de Mar del Plata que tiene que decir que va a ocurrir en relación a un planteo previo que hizo la defensa del exdirector de la AFI, Gustavo Arribas, en una causa conexa.

En el planteo formulado por Arribas, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje desde las bases AMBA de la AFI, el juez Irurzun ya le ordenó a Lijo que le pidiera el expediente a su colega Bava que, sin embargo, consideró que debía esperarse a que interviniera la Cámara Federal marplatense.

En paralelo, la defensa de Macri presentó hoy un escrito en el que informó un viaje que tiene previsto el exmandatario y pidió que se lo autorice a realizarlo.



“El Sr. Mauricio Macri recibió invitación para participar como orador principal en la conferencia sobre cambio climático y agricultura sustentable dentro del marco del evento denominado ´The Gigaton Challenge organizado por la compañía UPL-Ltd con el soporte de la Fundación FIFA, a realizarse en la ciudad de Santiago de Chile durante los días 30 de noviembre y 1° de diciembre de 2021”, sostuvo el abogado Lanusse en el escrito.



El letrado informó que el viaje de ida se hará a través de la línea LATAM y que el vuelo de regreso será por Aerolíneas Argentinas, información que acompaño con copias de los pasajes respectivos.



El expresidente tiene prohibida la salida del país (salvo que se lo autorice específicamente), decisión del juez Bava que fue apelada por su defensa y que deberá reevaluar la Cámara Federal de Mar del Plata.



La querella de familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan, que encabeza la abogada Valeria Carreras, remarcó "que las salidas autorizadas a Macri y a su jefe de inteligencia, Arribas, son un riesgo para el avance la investigación judicial".



“La tarea de esta querella al denunciar el engaño que hizo con Qatar, lo obligó a preservarse de eventos oficiales de FIFA Y FIA, motivo por el cual en este nuevo pedido blanquea el fin del mismo. No es mucho pero creemos que logramos dejarlo expuesto. Ahora sabe que no será fácil evitarnos”, sostuvo la abogada.