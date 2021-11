El filoso análisis de una encuestadora sobre la crisis política actual

La ciudadanía está pidiendo un gran acuerdo nacional pero no cree que los actuales dirigentes sean capaces de lograrlos. Esa frustración puede crecer en los próximos años agravando la crisis de representación. Así se desprende de un agudo estudio realizado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados.

El dato se desprende de distintas preguntas realizadas en los últimos meses. "Nuestro último estudio nacional realizado antes de las elecciones mostró que un 70% de los argentinos está de acuerdo en que los políticos deben llegar a un acuerdo nacional sobre los grandes temas", expresaron.

Sin embargo, la misma cantidad de encuestados afirma que ese acuerdo no será posible con la actual dirigencia política. "Un 70% también cree que ese acuerdo no va a ser posible ya que “la dirigencia no quiere ponerse de acuerdo”. La ciudadanía demanda acuerdos y sin embargo, esa misma ciudadanía es tremendamente escéptica al respecto", concluyen.

"Esa alquimia entre demanda y escepticismo debería preocupar a quienes quieren que el proceso democrático argentino siga madurando. No podemos permitir que las frustraciones de la gente crezcan todavía más", observan desde Zuban Córdoba y Asociados.

En este sentido, señalan que así como hay un 70% de la ciudadanía que demanda un gran acuerdo nacional, hay un 25% que no quiere que eso ocurra. "La gran pregunta que debería hacerse la política es si va a permitir que ese 25% empantane las discusiones", plantean.