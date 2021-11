Jorge Lanata repasó las 'bolufrases' de Alberto Fernández tras la derrota

En su monólogo de la última edición del programa Periodismo para Todos (PPT), el periodista Jorge Lanata se burló de los discursos que dio Alberto Fernández luego de la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas, e hizo hincapié en las "bolufrases" del presidente durante el acto por el Día de la Militancia.

Al comienzo de su monólogo, Jorge Lanata recordó que el Frente de Todos "perdió en 18 de las 23 capitales provinciales, en 5 quedó tercero y en una, cuarto", y aseguró que "el nuevo lema albertista es 'todos unidos fingiremos'", refiriéndose al juego de palabras que se vio durante la intervención de Alberto Fernández el miércoles pasado en la Plaza de Mayo, donde la frase de cabecera fue 'todos unidos triunfaremos'.

A su vez, el conductor hizo referencia al diagnóstico psiquiátrico que propuso Facundo Manes para el presidente: "Dicen que Alberto tiene anosognosia, que quiere decir 'no reconocer un problema'. Alberto no se reconoce a él mismo cuando se ve en videos de hace dos años, mirá si va a reconocer que tiene anosognosia, una palabra que no tiene la más puta idea de cómo se escribe para buscarla en Google".

Lanata también se mofó de las versiones que apuntan a la posibilidad de que Fernández vaya por la reelección en 2023: "Es difícil pensar en un segundo mandato cuando todavía no asumió el primero. Para lo que sí está preparado es para el segundo mandado de Cristina Fernández de Kirchner".

Siguiendo con su habitual sarcasmo, el periodista habló sobre la polémica frase de Alberto Fernández en relación a la derrota del oficialismo, cuando dijo en el acto del Día de la Militancia que "el triunfo no es vencer, sino nunca darse por vencido".

"Hay otras bolufrases que Alberto descartó: 'No es que salimos segundos, es que el escalón del podio estaba hundido', o 'Perder por 6 a 0 no es goleada si vos también gritás los goles del contrario'. Yo también quiero dejar mi propia frase de autoayuda: 'Si mil veces te caes, mil veces te levantás. Pero no seas boludo, porque a lo mejor tenés los cordones desatados'", resaltó.