Marcelo Gallo Tagle: “El Poder Ejecutivo pretende la domesticación del Poder Judicial”

Marcelo Gallo Tagle es Juez Civil y preside la Asociación de Magistrados Nacionales, desde hace tres años. Pertenece al sector bordó -que gobierna dicha asociación desde hace mas de una década- y tiene una larga carrera judicial, habiendo ingresado al Poder Judicial de la Nación en 1981.

La Asociación que preside Gallo Tagle renueva su consejo directivo la semana próxima. MDZ habló en exclusiva con el presidente quien se despachó con dureza contra el Poder Ejecutivo Nacional, también contra sus opositores de la Asociación. Fue crítico del funcionamiento del Consejo de la Magistratura y habló del caso “particular” del juez Federal Walter Bento.

En el programa “Con Qué Derecho”, que se emite de lunes a viernes de 13:30 a 14:30 por MDZ Radio, Gallo Tagle disparó munición a discreción: “hemos recibido por parte del Ejecutivo Nacional un montón de gestiones tendientes a avasallar la independencia judicial, han pretendido la domesticación del Poder Judicial para convertirlo en un órgano administrativo dependiente del Poder Ejecutivo”.-

También fue crítico de los sectores opositores a la Lista Bordó. La lista Celeste -vinculada al Kirchnerismo y la Compromiso Judicial: “nosotros tenemos la mayor cantidad de consejeros pero a veces las otras dos listas trabajan en conjunto y superan el número nuestro, ellos nos han frenado muchas actividades en defensa de la independencia e institucionalidad”, mas allá de ello, Gallo Tagle, se jacta de haber conseguido igualmente los consensos necesarios para que los 24 consejeros votaran en forma unánime, por ejemplo, cuando la Asociación se opuso al intento del PEN de modificar la ley del Ministerio Público.

-¿Que opinión tienen respecto de la situación actual del Juez Federal Walter Bento?

-Soy respetuoso de esa cuestión siendo coherente con lo ya manifestado. Esa cuestión que es muy delicada. Esta siendo investigada en dos aspectos: tanto en la justicia federal de Mendoza, que está llevando adelante “silenciosa y meticulosamente” la investigación y producto de esa investigación encontrará mérito o no para condenar a alguna de las personas que están siendo investigadas. En paralelo se esta haciendo una investigación en el Consejo de la magistratura y advierto que en ambos cuerpos están trabajando bien…

-Pero imagínese la situación particular de un ciudadano que es citado a indagatoria por un Juez que esta siendo investigado -con procesamiento firme- por ser el supuesto jefe de una banda que cobraba por ciertos favores procesales. ¿No debería modificarse el proceso en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué legitimidad puede tener ese Juez cuando esta en el ojo de la tormenta? y ¿qué ha hecho la Asociación de Magistrados?:

-Puesto en los zapatos del ciudadano estoy tan consiente de todo lo que viviendo la ciudadania de Mendoza. ¿Qué hace la Asociación de magistrados? pero no solamente en este caso en particular, lo hemos señalado siempre, para ambas hipótesis, para el que sea considerado culpable o inocente, los tiempos del Consejo de la Magistratura deben abreviarse muchísimo, por que o se presentan situaciones como las que acaban de señalar, con la cual coincido en que los tiempos deben abreviarse. Pero también se debe abreviar para aquellos casos en que esos procesos en el Consejo se utilizan para presionar al Juez. Desde 1998 venimos luchando desde la Asociación para que se respete la Constitución Nacional en lo que hace a la conformación del Consejo de la Magistratura. La Constitución establece que el Consejo debe estar integrado equitativamente, la representación de los jueces es minúscula y es menos de la mitad de la representación política.

-Pero eso hoy esta en manos de la Corte y no de la política. ¿Por qué la Corte no lo resuelve?

-No lo se. Eso es cierto y correcto, esta en manos de la Corte desde hace al menos 5 años y no lo resuelve. De todas maneras salgo de “guatemala” y me meto en “guatepeor”, por que si la Corte llega a confirmar lo dicho en primera instancia y por cámara, volvemos a la ley anterior que reglamenta la composición del Consejo de la Magistratura y que tiene la misma falencia que le critico a esta, en un número un poco mas ampliado pero tiene la misma falencia, ehh!… (haciendo clara referencia a la la superioridad numérica del poder político por sobre la de los jueces y abogados).“Nuestro planteo e incluso proyectos planteados por la Asociación de Magistrados, en cuanto a la constitución del Consejo de la magistratura, hace que haya una mayor representación de jueces y abogados para mantener el equilibrio que establece la Constitución Nacional.

