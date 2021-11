El insólito premio que Francisco le prepara a Martín Guzmán

Aunque es constantemente atacado por el kirchnerismo y tendría los días contados en el gobierno, el ministro de Economía, Martín Guzmán, acaba de recibir una excelente noticia para su carrera personal por parte del papa Francisco, que lo quiere introducir a uno de los círculos académicos más prestigiosos del Vaticano.

Según explicó anoche el periodista Carlos Pagni en el programa Odisea Argentina, del canal LN+, el desaire del pontífice argentino al presidente Alberto Fernández no dañó las buenas relaciones que conserva con Martín Guzmán, al que ha defendido en más de una oportunidad frente a las acusaciones de sectores kirchneristas y la furia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no ven la hora de sacarlo del gabinete.

"En el viaje a Roma (para participar de la cumbre del G-20), desde el Vaticano le anticiparon a Guzmán que lo van a invitar a que integre la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, donde hoy están sus amigos Joseph Stiglitz y Jeffrey Sachs, un economista que ofició de su vocero ante funcionarios de Estados Unidos", comentó Pagni.

Este plan de que se sume a una de las instituciones académicas más prestigiosas de la Santa Sede, refleja el respaldo que recibe Martín Guzmán por parte del papa Francisco y del poderoso obispo Marcelo Sánchez Sorondo, quien a su vez se está por jubilar en su puesto de canciller.

Más allá de los buenos augurios, el ministro de Economía no puede destrabar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y debe enfrentarse a tres prejuicios de carácter político que son moneda corriente entre los dirigentes del Frente de Todos, afirmó Pagni.

El primer prejuicio político es pensar que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, tiene miedo a que la Argentina no pague sus compromisos de deuda, lo que le deja al Gobierno mucho margen para estirar las negociaciones y conseguir ventajas importantes. "Cuando asumió la conducción del Fondo, Georgieva preguntó en el área de legales qué pasa si la Argentina no paga los 57.000 millones de dólares. Le contestaron que 'nada', porque el FMI no es un banco y en algún momento el país normalizará su deuda, y le aseguraron que no hay una crisis en el Fondo en caso que la Argentina rompa un acuerdo", detalló el conductor.

En segundo lugar, no pocos en el Ejecutivo argentino se esperanzan en que Francisco interceda ante Georgieva, que es una persona muy religiosa aunque sea cristiana ortodoxa y no católica. Sin embargo, el rechazo del pontífice a recibir a Alberto Fernández marca que el Vaticano le cerró la puerta a cualquier tipo de ayuda.

Finalmente, el tercer prejuicio consiste en pensar que sería una excelente idea asumir un discurso fuertemente ambientalista para seducir al presidente Joe Biden y convencerlo de que influya en el FMI. "Es una ilusión óptica. Algunos funcionarios sagaces que viajaron con Alberto Fernández a Roma tomaron la temperatura del Fondo y se dieron cuenta que Georgieva está muy debilitada y que hoy el peso más importante lo tiene la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, particularmente David Lipton, el señor que negoció con el gobierno de Macri este crédito de 57.000 millones de dólares y su programa correspondiente. Lipton es ortodoxo y muy favorable a la absoluta libertad cambiaria", concluyó Pagni.