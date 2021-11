El machete que Alberto Fernández le pasó a Santiago Cafiero para arreglar un error

Alberto Fernández estuvo a cargo este viernes del lanzamiento de la Mesa de Trabajo Interministerial “Agenda Malvinas 40 años”, por el Día de la Soberanía. Junto al presidente estuvo Santiago Cafiero, que fue uno de los protagonistas por un error en las fechas cuando daba su discurso.

Cuando el canciller Santiago Cafiero tuvo la palabra, dijo: “Mañana 20 de noviembre se va a conmemorar el Día de la Soberanía Nacional. Se recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado en 1865, y esa gesta heroica sintetiza muchos ejes de nuestra historia como Nación”.

En el video se puede ver como Alberto anota en un papel y se lo pasa a Cafiero. Tras este hecho, el exjefe de Gabinete dice lo siguiente: “Me pasan machetes acá: 1845. Acá el profesor Fernández me hace la corrección”.

"Me reía recién con Santiago. No quería corregirlo ni pasarle un machete, no tengo que hacerlo. Pero a veces cuando uno habla en público se equivoca un concepto. Había dicho 1865 y ya veía que mañana el gran diario argentino iba a decir que le cambiamos la fecha de la Vuelta de Obligado”, señaló Alberto minutos después.

Y concluyó: "Algunos se preguntan por qué conmemoramos una batalla en la que no ganamos. Como dije el otro día, a veces ganar no es vencer, vence el que no baja los brazos".