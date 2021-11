Un referente admitió que el Frente de Todos no eligió bien a sus candidatos

El peronismo en Mendoza viene con una década perdida tanto en las elecciones legislativas y en las de gobernación. Frente al acontecimiento del domingo, el diputado nacional electo, Adolfo Bermejo, afirmó en MDZ Radio que están en un periodo de análisis para determinar cuáles son los factores por los que la sociedad mendocina no los elige como primera opción. "Tal vez no fuimos los mejores candidatos", reconoció el futuro legislador nacional.

"El resultado fue contundente para el peronismo mendocino y tenemos que con calma, autocrítica y honestidad hacer análisis profundos. Evidentemente no nos han elegido nuevamente los mendocinos y hace tiempo que esto ocurre. Por lo tanto hay que hacer una revisión finita hacia adentro para ver en qué estamos fallando", describió Bermejo.

Además, de forma contundente, el legislador aseguró que quizás no se presentaron los mejores candidatos para integrar las listas legislativas. "Hay que revisar las propuestas, tal vez no fueron bien interpretadas o tal vez no fuimos los mejores candidatos. Por lo tanto lo que viene a futuro para Mendoza, si tenemos pretensiones de gobernar en el 2023, hay que afinar muchos temas", confirmó.

Bermejo, al igual que la senadora Anabel Fernández Sagasti, confirmaron que se necesitan "caras nuevas" o "nuevos actores" para conformar un proyecto que les permita el triunfo en el 2023 en Mendoza.

"Hay mucha tela para cortar, hay que buscar caras nuevas, entiendo que los intendentes tienen un rol importante en esta nueva etapa. Hay intendentes que se han destacado y pueden ser la opción de las nuevas caras a futuro y salir al encuentro de los jóvenes de cara al 2023", finalizó el maipucino.