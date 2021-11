Revés para Cristina Fernández de Kirchner: pidieron rechazar el sobreseimiento y hacer el juicio oral en Los Sauces y Hotesur

En el marco de la causa “Los Sauces y Hotesur”, este miércoles el fiscal Diego Velasco presentó su dictamen en relación al pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner imputados por presunto lavado de activos.

En ese sentido entendió que los pedidos deben rechazarse al considerar que aún hay prueba pendiente, entre la que se encuentran peritajes contables y otros informes que aún no han llegado al expediente. Así manifestó que “las cuestiones planteadas por las defensas acarrean una total afectación al principio de contradicción, transparencia y publicidad de los actos jurisdiccionales, y a las reglas del debate por pretender una ficción de juicio, en la cual se afectaría el método de valoración probatoria de la sana critica racional al realizarse una valoración parcial de la prueba que aún se encuentra incompleta.” Según el escrito, “el momento oportuno para ventilar todas las conductas imputadas en autos es justamente el debate oral y público y no, como lo pretende también aquí estos letrados, en este momento previo al no resultar de aplicación la habilitación del art. 361 del ritual”.

Al plantear su rechazo el fiscal solicitó al TOF 5 que avance hacia el juicio oral y fije fecha de inicio.

Velasco postula el "rechazo in limine" de todos los planteos realizados por las defensas, toda vez que "se advierte de los argumentos brindados que los mismos ya fueron tratados en anteriores resoluciones judiciales de diversas instancias. Por lo cual de hacerse lugar a la petición se incurriría en una flagrante afectación de principios y garantías constitucionales como ser el debido proceso legal al no respetarse las reglas taxativamente estipuladas por el Código Procesal Penal de la Nación, el principio de preclusión y el de estabilidad de las resoluciones judiciales ya que se pretende retrotraer el proceso a etapas anteriores incluso afectando la cosa juzgada".

Semanas atrás, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, abogados de Cristina Fernández de Kirchner pidieron a los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg su sobreseimiento así como también el de sus hijos Máximo y Florencia, al considerar que no hubo delito. Al de ellos, los letrados requirieron que la resolución también alcance a Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner) y a su cuñado Patricio Pereyra Arandia.

Y es que la vicepresidenta viene sumando una seguidilla de dictámenes favorables a lo largo de este año. Primero con la causa Dólar Futuro: luego de que los jueces del TOF 1 decidieran avanzar con el debate aun cuando en el informe de pericia que habían solicitado se contempló que no hubo detrimento de las arcas del Estado por la maniobra, el Dr. Beraldi apeló ante la Cámara de Casación que dispuso de una audiencia para escuchar a las partes. En el encuentro virtual y con un contundente descargo verbal, la exmandataria en marzo de este año pidió su sobreseimiento por inexistencia de delito, pedido al que hizo lugar Sala I de la Cámara de Casación y dispuso el cierre del expediente.

Pocos meses después, la defensa de Cristina hizo la misma demanda en el expediente Memorándum con Irán ante el Tribunal Oral Federal 8. Con el idéntico argumento de inexistencia de delito que en la causa Dólar Futuro, hizo una exposición verbal. Los jueces José Michilini, Gabriela López Iñiguez y Daniel Obligado determinaron el 7 de octubre pasado el sobreseimiento pero fue apelado por la DAIA y 2 familiares de víctimas de AMIA como querellantes y por el fiscal Marcelo Colombo. No obstante, el representante del Ministerio Público ante la Cámara de Casación, Javier de Luca, desistió de apelar la decisión del cierre, lo que la dejó el camino libre a la Sala I para confirmar o eventualmente rechazar lo dispuesto por el TOF 8 en la causa.

Recordemos que en estos dos expedientes unificados se investiga por un lado en Hotesur los negocios con el empresario Lázaro Báez, administrador de tres hoteles de la familia Kirchner. En tanto en Los Sauces, se analiza el delito de lavado a través de la simulación de alquileres de propiedades.

En las últimas horas la Unidad de Información Financiera en su rol de querellante, planteó su criterio respecto al pedido de los abogados de Cristina. En un escrito presentado al TOF 5, el organismo sostuvo que “la existencia de un delito precedente o un ilícito previo, constituye un elemento ineludible para la existencia de lavado de activos”. Es decir, no hay delito actual si no hubo uno anterior que lo generase.

De este modo los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grünberg están en condiciones de emitir un fallo que, en el caso de ser apelado, será revisado por los magistrados Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, miembros de la misma sala de casación que fallaron en Dólar Futuro y entenderán en Memorándum con Irán.

A pesar de ello todo puede demorarse ya que el juez Adrián Grünberg termina la subrogancia del Tribunal el 30 de noviembre y si no toman una decisión previó a esta fecha, lo harán con una nueva conformación del Tribunal.