Las razones por las que la CGT apoyará a Alberto Fernández tras la derrota

El politólogo Paulino Rodrigues se refirió a la marcha por el día de la militancia peronista que se llevará a cabo hoy a las 17 horas, tras la aplastante derrota en las elecciones legislativas que tuvo el Gobierno. También habló sobre las posibilidades reales de Alberto Fernández para ser líder del espacio finalmente y para ser candidato a una reelección en 2023.

El analista político dijo que esta movilización estaba prevista antes, cuando había que blindar a Alberto Fernández. "Era casi la resistencia a la embestida eventual de Cristina Fernández de Kirchner y La Cámpora para tomar el Gobierno, como sucedió tras la PASO. Por eso la CGT sería la columna central de esta marcha y organizaciones sociales. Ahora también movilizaron a los intendentes, los únicos incluidos en el gabinete de Alberto Fernández y de Kicillof ahora y, eventualmente, a los gobernadores (veremos cuántos asisten)", manifestó.

Faltaba dilucidar qué haría la transversalidad kirchnerista y La Cámpora, "que anoche a regañadientes terminó por aceptar movilizarse, aunque por un lugar distinto al de todos y cada uno de los sectores y fracciones que integran el Frente de Todos". Y Paulino Rodrigues agregó: "Así que esa plaza variopinta, donde la unidad en la manutención del poder es el principal atributo, aunque sea con ideas contrarias. Será la gráfica demostración de cuál compleja está la situación del presidente".

Es que para el politólogo, el problema no será si hay más o menos gente en la calle, "porque nada va a impedir el poder real que emergió tras las elecciones del domingo: equilibrio en ambas Cámaras, con una derrota en 18 de las capitales provinciales de las 24, con una derrota a manos del principal espacio de la oposición en 15 distritos y con victoria en solo 7 distritos, de los cuales en 4 ganaron de manera muy ajustada".

"Definitivamente haber perdido por 8 puntos y medio la elección nacional, que lo puso a Juntos por el Cambio en la perspectiva eventual a futuro de que con 3 puntos más pueden ganar una elección presidencial en primera vuelta, no deja de ser un mazazo para un peronismo, que no está habituado a esta derrota, menos unidos. Ahora ni siquiera todos juntos alcanzan, y aún con la transversalidad adentro, es decir con La Cámpora y con los movimientos sociales, aquellos que no necesariamente tienen raigambre en el peronismo o los que emergen desde el radicalismo y acompañan: Palazzo, Pablo Moreu, Michelli y tantos otros".

Para el columnista de No Tan Millennials, "hay una situación de una debilidad política prácticamente inédita para la Argentina bajo un gobierno peronista que solo tiene correlato con lo inédito de la elección de Alberto Fernández como presidente, que a la postre no fue el líder. Que algunos quieren consolidar como tal pero que yo ni siquiera sé si quiere ser ese líder".

¿Esto deroga las posibilidades de una reelección de Alberto Fernández?

Consultado sobre si Alberto Fernández perdió las posibilidades de ir por la búsqueda de la reelección, Paulino Rodrigues dijo que "en política nadie muere, todos sobreviven, los tiempos cambian. El oficialismo tiene las herramientas para pasar de una muy mala elección a una exitosa, como la de 2009 versus la de 2011, aunque en el medio estuvo la muerte de Néstor Kirchner, que le imprimió una épica, más la atomización de la oposición. Pero más allá de eso, los oficialismos pueden tener capacidad de reacción".

El politólogo también comentó que la sociedad tiende a castigar en las elecciones de medio término pero luego no vota igual en las presidenciales. "pero sí creo que queda más trabada la consecución de toma de decisiones de lo que estaba antes de la elección. Eso puede ser una virtud en países donde la cultura de la construcción de consensos está anidada, es frecuente y está aceitada o puede ser traba inexorable hacia las reformas posibles en sociedades que no están habituadas a ello. Y tiendo a pensar que Argentina es más de lo segundo que de lo primero".