Una encuesta revela pesimismo respecto a la promesa de diálogo

Desde hace días tanto el oficialismo como la oposición hablan sobre la necesidad de que existan acuerdos para solucionar los problemas de fondo del país. Sin embargo, una encuesta realizada por MDZ a sus lectores revela que la enorme mayoría de los ciudadanos no cree que los dirigentes se puedan poner de acuerdo y lleguen a un diálogo constructivo.

En concreto, MDZ preguntó: "¿Creés que se dará un diálogo constructivo entre el oficialismo y la oposición?". En total, fueron más de 20.300 las personas que contestaron y la tendencia fue clara.

El 91,8% (18500) dijo que no cree que esto pueda llegar a ocurrir. Mientras tanto, solo el 8,9% (1800) se inclinó por el si.

Esto no quiere decir que no crean que los acuerdos son el camino para encontrar la salida a los problemas que enfrenta el país, con una inflación que no para de crecer, aumentos en la cantidad de pobres y un índice de desempleo alarmante.

Según una encuesta que realizó la consultora Zuban Córdoba y Asociados antes de las PASO, el 70% de los argentinos exige un gran acuerdo nacional para solucionar problemas de fondo.

Sin embargo, el relevamiento de MDZ sirve para ilustrar hasta que punto los ciudadanos creen que sus dirigentes son incapaces de dejar de lado sus ambiciones personales y diferencias ideológicas con el objetivo de trazar políticas de Estado a largo plazo.