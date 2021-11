El diagnóstico de Carlos Melconian que deja mal parado al Gobierno tras las elecciones

El economista Carlos Melconián lanzó un duro diagnóstico de la economía argentina, y le advirtió al Gobierno que hasta el 2023 hay que hacer una "tarea sucia".

Melconián criticó duramente las políticas cambiarias del gobierno de Alberto Fernández, y aseguró que hay muchas que son insostenibles a futuro. "La política cambiaria no va más. No va más devaluar al 1% por mes con una inflación de más del 3%", explicó en declaraciones a Radio Mitre.

Para el economista, una de las claves del futuro económico de Argentina es el acuerdo con el FMI. Al respecto, indicó que lo único que le importa al Fondo es que el país no caiga en atrasos: "Es el único objetivo. No va a haber reformas estructurales, ni tributarias ni reformas laborales ni de pensiones. Va a haber complicidad para durar".

El gobierno de Alberto Fernández deberá hacer "una tarea sucia", según Melconián.

Uno de los problemas que detectó Carlos Melconián es la falta de crecimiento, que beneficia sólo a unos pocos sectores de la economía, que todavía mantienen rentabilidad. "Ganan plata con menos volumen que en 2019 porque cobran más caro. El Gobierno popular permite rentabilidades exorbitantes porque es una economía de escasez, no de volumen. En el capitalismo lo que prima en es el volumen, el largo plazo y el crédito. Acá es al revés", remarcó.

Luego de su diagnóstico, lanzó una advertencia a futuro, ya que cree que en el mediano plazo no funcionará un plan "por 48 horas". "Por delante hay una tarea sucia", lanzó. "La fantasía política es Fernando Henrique Cardoso o Color de Melo que hace un tránsito y después se quedan. ¿Habrá un Temer que prepara el camino para el que viene? Para el oficialismo es un problema. Si piensa que en 2009 perdió pero en 2011 remontó, no fue la viudez, fue que la economía crecía. Y eso no va a ocurrir", agregó.

Finalmente, dijo que el papel de la oposición debe tener "un fino equilibrio" entre la gobernabilidad y lo colaborativo. "Si colaboración va a venir mirando el focus group y las encuestas, cagamos. Lo que tenés que hacer nunca va a dar bien", explicó. Melconián cerró advirtiendo que "el Gobierno tiene que hacer lo que se niega a hacer".