Recaudación en rojo: el dato que enciende alarmas para las arcas del Gobierno

El Gobierno de Mendoza registró una caída en la recaudación del 5,3% en el primer trimestre del 2026. Estos números rojos generan preocupación en caso de que la tendencia no se pueda revertir a lo largo del año, afectando las arcas provinciales. Desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas informaron que los ingresos de los primeros tres meses del año fueron de $1,1 billones y en términos reales estuvo por debajo del mismo periodo del año pasado. El descenso más marcado estuvo en la percepción de regalías, del impuesto automotor y en los recursos de coparticipación que envía el Gobierno nacional.

Un informe elaborado por el Ministerio de Hacienda liderado por el ministro Víctor Fayad indicó que en el primer trimestre de 2026, la Administración Pública Provincial recaudó un total de $1.104.791 millones en concepto de ingresos de origen nacional y provincial.

Provenientes de la Nación llegaron a las arcas provinciales un total de $623.701 millones de ingresos obtenidos por el régimen de coparticipación nacional, que se envía automáticamente a las provincias por la recaudación de impuestos como IVA, ganancias, combustibles, entre otros.

Por otro lado ingresaron $330.229 millones de la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos, $39.827 millones de automotor, $38.219 millones de regalías, $32.962 millones de impuesto inmobiliario y $32.684 millones del impuesto a los sellos. Todos tributos que recauda la provincia.

Teniendo en cuenta estos datos financieros, en lo que va del 2026 la recaudación total disminuyó 5,3% con respecto a 2025 en términos reales (es decir, si se elimina el efecto de la inflación).

A qué se debe la caída

Entre enero y marzo, los ingresos nacionales experimentaron una disminución de 7,2% en términos reales. Esta caída se explica principalmente por la retracción en la recaudación del IVA durante el periodo mencionado.

“Este fenómeno responde a la alta base de comparación que dejaron los ingresos atípicos de 2025 relacionados con la moratoria y blanqueo de capitales, junto con una caída en la recaudación en el IVA aduanero. Asimismo, la recaudación de Impuesto a las Ganancias también se contrajo, aunque en menor medida”, explica el informe elaborado por el equipo de Fayad.

Respecto a los ingresos de origen provincial, estos disminuyeron un 2,8% en términos reales en los tres primeros meses del año, aunque no todos los tributos estuvieron a la baja, ya que algunos tuvieron incrementos respecto al mismo periodo del año pasado.

recaudación impuestos primer trimestre 2026 Informe sobre la recaudación de impuestos en el primer trimestre del 2026.

Por ejemplo, se destaca el aumento del 3,7% en la recaudación de ingresos brutos en términos reales, el principal tributo local. Este aumento está explicado por el incremento en la base imponible, impulsado por la reactivación económica en diversos sectores, en un contexto de política de reducción de alícuotas.

No obstante, la recaudación de los impuestos patrimoniales disminuyó un 3,8% en términos reales durante el primer trimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

En el caso del impuesto automotor, se observó una caída del 10,3%, explicada por la disminución en los precios de los vehículos, lo que contrajo la base imponible.

Mientras que el impuesto inmobiliario registró un aumento del 5,3%, debido a un cambio de metodología en la zonificación y avalúo de los inmuebles.

Por su parte la caída más marcada en estos primeros tres meses del año tuvo que ver con las regalías que percibe Mendoza por la extracción de hidrocarburos, fundamentalmente. Desde Hacienda reconocieron que disminuyeron 34,5% en términos reales con respecto a los primeros tres meses de 2025.

Explicaron que esta disminución se explica por la caída en la producción de petróleo y los menores porcentajes a tributar establecidos para nuevas concesiones.

Por su parte, la caída en la recaudación de sellos (-7,1% en términos reales) se explica especialmente por la política implementada de reducción escalonada de alícuotas.