Tenso cruce entre Viviana Canosa y Romina Manguel por el resultado en Buenos Aires

Un momento de tensión se vivió al aire durante la transmisión de América 24. Viviana Canosa conducía el programa junto a Alejandro Fantino y explotó contra el análisis que hizo Romina Manguel sobre el resultado en la provincia de Buenos Aires. En concreto, Manguel tildó como una victoria del kirchnerismo el resultado obtenido por Victoria Tolosa Paz y dijo que ya se habla de la reelección de Axel Kicillof.

"Me quedé con ganas de decirle algo a Romina Manguel, porque para mi Alberto Fernández estaba en un velatorio directamente y su análisis es de un triunfo en la provincia y pensaba '¿Hace dos años Axel Kicillof arrasaba en la provincia y hoy te parece algo meritorio o rescatable que estén dos puntos abajo de Juntos por el Cambio?", disparó Canosa sin poder contener su sorpresa.

"No es algo que me parece. No es una opinión es un análisis político y creo que claramente comparado al escenario del 12 de septiembre y lo que pasó de ahí en adelante con todos horrores como Gollan (Daniel) hablando de la "platita" en el bolsillo. Creo que hubo un gran trabajo de los intendentes que van a pasar por ventanilla en dos minutos. Cristina Kirchner también se va a arrogar parte de esta victoria diciendo que ella fue la que cambió el Gabinete y puso a Insaurralde en el Gabinete de Buenos Aires", le contestó Manguel sin dudarlo.

El momento de máxima tensión.

"Para mi es un fracaso", retrucó Canosa y se sumó a la discusión el panelista Pablo Vilouta quien mostró el mapa de Buenos Aires en el que el Frente de Todos pierde en casi la totalidad de los municipios bonaerenses.