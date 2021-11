¿Córdoba es anti K y también antiperonista? Ma non troppo...

Tendríamos que ser capaces de definir la realidad por lo que es y no solo por aquello de lo que carece o a cuanto se opone, por muy atractivo y práctico que resulte el ejercicio intelectual. Sin embargo, con Córdoba resulta difícil y casi imposible pues, definitivamente, es la capital anti K del país, algo que se puso de relieve de manera contundente (y decisiva) en la elección que llevó a Mauricio Macri a la presidencia y en todas las sucesivas, decisivas en tanto que Córdoba es el segundo distrito electoral argentino.

Ayer, por ejemplo, y mejorando incluso el resultado de las PASO, un 22,5% más, algo que parecía difícil de conseguir y una victoria inédita sobre el peronismo, Juntos por el Cambio obtuvo ni más ni menos que el doble de votos que la segunda fuerza política en carrera, Hacemos por Córdoba, la patrocinada por el mismísimo gobernador provincial, Juan Schiaretti, la que tenía a su esposa como primera candidata a senadora nacional, Alejandra Vigo.

De nuevo, esta mirada hacia las cosas por lo que no son podría llevar a pensar, tal vez erróneamente, que Córdoba no solo es anti K sino también anti peronista. Exvicegobernador en la anterior gestión de Schiaretti, el peronista Martín Llaryora, actual intendente de Córdoba, la segunda ciudad más populosa de la Argentina, y el propio gobernador, fue elegido con casi el 58% de los votos a pesar de que su partido fue derrotado tanto en las elecciones presidenciales como en las anteriores PASO. Al parecer dos realidades políticas compatibles en la provincia mediterránea.

En su alocución en la noche de ayer en el búnker de Hacemos por Córdoba Schiaretti manifestó su apuesta, y su proyecto, de “trabajar desde Córdoba para construir una alternativa federal para terminar con este país unitario”, argumentando que “ni el kirchnerismo ni Juntos por el Cambio tendrán mayoría propia y deberán dialogar con los legisladores del interior”. El Gobierno nacional parece estar muy lejos de obtener ese nivel de aceptación en la provincia, ayer obtuvo solo el 10,5% de los votos, su peor resultado en todo el país.

Como señalaba a MDZ Gustavo Córdoba, el más certero encuestador local, “es un error muy común pensar que las elecciones de medio término sirven para pronosticar los resultados de las elecciones generales. Por el contrario, es bastante frecuente que esas elecciones intermedias las pierdan los oficialismos pero que resulten victoriosos en las elecciones a presidente o gobernador”.

Legalmente Juan Schiaretti no puede ser reelecto, pero esto no significa de manera inevitable que no llegue a resultar de nuevo triunfante su partido. Habrá que esperar dos años, que pasan en un suspiro. ¿Anti peronista Córdoba? "Ma non troppo...".