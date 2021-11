Mauricio Macri arremetió contra Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

El expresidente Mauricio Macri aseguró que la victoria de Juntos por el Cambio (JxC) en las elecciones legislativas significa "el fin de una era" dominada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y que en los próximos dos años la Argentina atravesará "una transición" con "un Gobierno que no tiene plan ni rumbo". Asimismo, le mandó un mensaje a sus socios en la coalición opositora, al advertir que si "caemos de vuelta en oportunismos y mentiras" los argentinos "se quedarán sin oportunidades".

En declaraciones al canal TN, Mauricio Macri celebró el triunfo nacional de Juntos por el Cambio y sostuvo que "es el fin de una era, de una cultura del poder oscura y perversa, y el comienzo de otra".

"Tenemos una transición hasta el 2023 que hay que acompañar y administrar entre todos, frente a un Gobierno que no tiene plan ni rumbo, que ha destruido la confianza con los argentinos y con el mundo", resaltó.

Para el exmandatario y líder del PRO, la victoria de JxC representa "una nueva oportunidad" que "no podemos perder repitiendo los mismos errores del pasado, pasando del derrotismo al exitismo: se va el kirchnerismo y queremos un nuevo salvador, cuando los salvadores no existen". Por ende, añadió, los argentinos "necesitamos un conjunto de dirigentes maduros y responsables que entiendan la complejidad de lo que significa construir esa sociedad que queremos, que no caigan en la simplificación y estén a la altura de la madurez que han demostrado los argentinos en esta elección".

A su vez, Macri rescató el ajustado triunfo de la oposición en la provincia de Buenos Aires: "No han podido dar vuelta ni siquiera la Provincia poniendo lo que han puesto en plata y logística, con toda la emisión que va a agravar la pobreza y la crisis, porque quemaron todas las naves".

"Es una derrota del kirchnerismo en su conjunto, de esa pérdida de contacto con la realidad", manifestó el dirigente, y puso como ejemplo la doble jubilación de Cristina Fernández de Kirchner: "Eso es perder contacto con la realidad y no entender que la gente confía en vos para que los saques de su situación de pobreza y exclusión".

Por otro lado, Mauricio Macri aprovechó la ocasión para mandarle un mensaje tácito a sus socios de JxC: "Tenemos que dar un ejemplo de verdad, que nuestro compromiso es cambiar la historia y no enamorarnos de nuestras caras, sino de las ideas que saquen a la Argentina delante".

"Si nosotros como Juntos por el Cambio caemos de vuelta en oportunismos y mentiras, pobres argentinos que se quedarán sin una oportunidad de pensar en un futuro mejor", aclaró en recuerdo de las escenas en el principio de la cuarentena sanitaria, cuando dirigentes opositores como Horacio Rodríguez Larreta se reunían con Alberto Fernández y funcionarios del Frente de Todos.