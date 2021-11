Los posibles escenarios que se pueden dar en el Congreso tras las elecciones

Las elecciones de este domingo establecerán una nueva composición del Congreso nacional. Los comicios tienen como finalidad renovar la mitad de la Cámara de Diputados -127 bancas- y un tercio del Senado -24-. Para los principales frentes, son muchas las cosas que se ponen en juego y que se arriesgan.



Unos 34 millones de argentinos están habilitados para votar en las 101.457 mesas dispuestas en centros de votación de todo el país, bajo un protocolo flexibilizado a partir de la mejoría que exhibe la situación sanitaria de la Argentina, que ya cuenta con más de la mitad de su población vacunada con dos dosis contra el coronavirus.



Para mañana, en una jornada electoral que se desarrollará de 8 a 18, el Gobierno y la Cámara Nacional Electoral acordaron -en base a evaluaciones sanitarias- modificaciones en los protocolos y la adopción de medidas que agilicen el sufragio en los centros de votación.





De esta forma, se estima también que la recopilación de datos tendrá un ritmo mayor y, así como en las PASO de septiembre cerca de las 22 ya se conocían las tendencias electorales en todos los distritos, mañana los resultados podrían revelarse incluso más temprano, entre las 21 y 21.30, según dijo ayer el ministro del Interior, Eduardo De Pedro.



Con la renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, los comicios pondrán fin este año a una carrera iniciada en julio pasado con la presentación de los frentes electorales y de los precandidatos a la competencia, que tendrá su cierre formal el 10 diciembre próximo cuando asuman los nuevos legisladores.



Tras un acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y todas las fuerzas políticas, la fecha de las PASO y las elecciones legislativas, que tradicionalmente se celebran en los meses de agosto y octubre, fue corrida este año -por única vez- debido a la situación epidemiológica por el coronavirus y para lograr que una mayor cantidad de la población esté inmunizada con las dos dosis, estrategia que permitió flexibilizar los protocolos para la jornada de este domingo.





Las elecciones de medio término definirán la correlación de fuerzas en el Parlamento para el segundo tramo de la gestión del presidente Alberto Fernández.



El desafío del gobernante Frente de Todos (FdT) será mejorar los resultados obtenidos en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y acortar la ventaja que logró la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC) en distritos clave como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA.



El nuevo período legislativo será clave para el acompañamiento de las políticas que impulse el Ejecutivo, en su plan de reactivación del país tras los estragos causados por el coronavirus, en tanto que para JxC constituye la plataforma necesaria para ordenar las tensiones internas por las disputas de liderazgo hacia 2023.



Las PASO representaron victorias para el oficialismo en Catamarca, Formosa, La Rioja, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.



Sin embargo, la disputa en la provincia de Buenos Aires, la de mayor peso electoral del país por representar el 37% del padrón, le dio una ventaja de casi 10 puntos a Juntos sobre el FdT y en Córdoba, el segundo distrito de mayor volumen, la brecha fue aún mayor.



El Frente de Izquierda-Unidad cosechó un buen caudal de sufragios en las primarias, que le permitió ubicarse como tercera fuerza a nivel nacional, algo que deberá revalidar mañana con el objetivo de asegurar su representación en la Cámara baja.





Del total de 127 bancas que se ponen en juego en la Cámara de Diputados, 60 están en poder de JxC y 51 en manos del FdT.



Si se repitieran los resultados de las PASO, la coalición opositora alcanzaría la primera minoría con 188 bancas y el oficialismo podría perder nueve lugares y quedarse con 111 diputados, por lo que dependería de acuerdos con fuerzas provinciales para alcanzar el quórum de 129 legisladores.



La competencia por las plazas del Senado, en tanto, estará marcada por la aspiración del oficialismo a retener el quórum propio en el recambio de este año de las plazas de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Chubut, Catamarca y Tucumán.



Además, doce provincias y la ciudad de Buenos Aires realizarán también mañana comicios locales para designar -según las normas de cada distrito- un total de 54 senadores, 192 diputados, 1.697 concejales, 42 intendentes y otras autoridades municipales en distintas localidades del país.



Entre ellas, Santiago del Estero será el único distrito que elegirá también gobernador, cargo por el que compite para ser reelecto el mandatario Gerardo Zamora.



Tras dos meses transcurridos desde las PASO, las principales fuerzas nacionales cerraron esta semana sus campañas y los candidatos hicieron sus últimas actividades antes de los comicios que revelarán si hubo cambios en los porcentajes reflejados en las primarias.



Frente al desafío de mejorar su performance, el oficialismo dispuso cambios en la estructura del Gabinete y dinamizó acciones para reactivar la economía, golpeada por las consecuencias del impacto del coronavirus en el país.





"Hay dos modelos que siguen en pugna sobre qué país queremos construir. Porque en 2019 se votó en un sentido y ese sentido no se ha alterado. Nosotros seguimos en el mismo sentido: en una Argentina que piense en la inversión, el trabajo y en las exportaciones; en una Argentina que recupere la educación y la salud públicas; en una Argentina que todos los días amplíe derechos; en una Argentina integrada al mundo desde su soberanía y su identidad, no corriendo detrás del poderoso de turno", puntualizó el presidente Alberto Fernández días antes del cierre de la campaña en diálogo con Télam.



Y agregó: "A mí me parece que el malestar y el enojo de la pandemia a muchos les hizo ver que la salida estaba por otro lado. Inclusive, que la salida era volver al pasado. Que no nos confundan; es el peor de los pasados".



JxC, por su parte, reforzó su discurso orientado a cuestionar la gestión de Gobierno, y centró sus mayores actividades e incursos de campaña en la provincia de Buenos Aires.



Mañana, con los cambios en los protocolos dispuestos para el proceso de votación, las autoridades esperan evitar filas y demoras y lograr una mayor afluencia de electores.



En las PASO, realizadas en un contexto inédito, se registró una participación del 66,21 por ciento del padrón, la más baja desde que la implementación de las primarias en 2011.