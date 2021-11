Al filo de la veda, el Frente de Todos publicó un spot low cost y bizarro

El Frente de Todos presentó esta mañana, minutos antes de que comenzara la veda electoral, un spot low cost y bizarro que sorprendió a propios y extraños.

Con el spot buscan conseguir el voto de los jóvenes que no los votaron en las paso, o que directamente no votaron a nadie. Para hacerlo, eligieron una canción de High School Musical en la que se repite mucho la palabra "no", y la adaptaron a su mensaje.

El tema en cuestión es Stick to the Status Quo (Apégate al status quo), que habla, en su letra original, de que hay que tomar riesgos y no quedarse siempre en lo seguro, utilizando como ejemplo a un basquetbolista que ama cocinar, o a una estudiosa que ama bailar.

En su spot, en cambio, Unidad Ciudadana advierte que si no se va a votar, o si se vota a la oposición, "podría volver" Juntos por el Cambio al poder.

Algunos de los puntos que toca la canción es el cambio de María Eugenia Vidal de Provincia a Ciudad de Buenos Aires y el endeudamiento con el FMI. El pedido específico es que "el 14 no pierdas tu oportunidad" de votar.

El video fue publicado el filo de la veda electoral por dos razones. Primero porque salió a las 7.30 am, media hora antes de que comience la prohibición de publicar spots, y también porque en las redes hay una "laguna legal" que permite que los candidatos sigan haciendo proselitismo.

Los usuarios de Twitter viralizaron rápidamente la propaganda, que cosechó más críticas que apoyos. "Los jóvenes —> queremos trabajo, estamos preocupados por la situación económica y social del país. Los candidatos —> tratémoslos de tarados con High School Musical que capaz no tienen razones para no votarnos y nos votan", escribió una joven tuitera.

Otros eligieron hacer foco en la elección del tema, que está en inglés, idioma que habla buena parte de los votantes argentinos. "Esto esta muy bueno porque los votantes del FdT no hablan ingles asi que pueden llegar a creer que los subtítulos son reales", se pudo leer.