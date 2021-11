Las perlitas de un debate tibio, con algunos chispazos entre los candidatos

El debate realizado este jueves por la noche se caracterizó por tener un poco más de orden, luego de la escandalosa discusión protagonizada por Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo el día anterior. Las temáticas abordadas fueron: pandemia, edad de imputabilidad, planes sociales, reforma laboral, ley de eutanasia, entre otras.

Durante el transcurso de la velada se notaron algunas particularidades en el desempeño de los candidatos. Aquí, las denominadas "perlitas" o momentos peculiares.

Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) tuvo una serie de cruces con Marcelo Romano (Partido Verde) y hasta lo acuso de "falsear datos" en su exposición. "Me parecen buenos los debates y es una democracia sana. Pero, si se da información sin validarla en ningún registro publico, no sirve para nada. Y las afirmaciones de Romano no tienen ningún tipo de validación. arriesga un dato concreto, desconoce y falsea la verdad", dijo luego de que Romano indicara que el boleto de colectivo cuesta 120 pesos.

Gustavo Majstruk (Partido Federal) acusó al gobierno de Mendoza de ocultar datos en el tratado de la pandemia de coronavirus, lo que marcó un inicio fuerte por parte del compañero de formula de Carlos Iannizzotto. Además, mantuvo un constante intercambio con Lautaro Jiménez (Frente de Izquierda).

Por otro lado, a diferencia del debate anterior, en esta ocasión Fernández Sagasti y Cornejo casi no se dirigieron la palabra. Lo sucedido previamente causó revuelo y los candidatos decidieron aplicar una estrategia de no confrontación.

Cornejo volvió a apuntar contra el Gobierno nacional. "La cuarentena no fue conveniente. Cerraron las escuelas e incluso soltaron presos. Todas estas decisiones que concentró el Gobierno no dieron resultados. Se demoraron con las vacunas, con la aplicación y fracasaron con la segunda dosis de la Sputnik", manifestó.

En tanto, Mercedes Llano, quien reflejó su nerviosismo durante el transcurso de la velada, indirectamente tildó de "sumiso" al gobernador Rodolfo Suarez al hablar del manejo de la pandemia y la discusión en relación de la delegación de decisiones del Gobierno nacional.

En un episodio curioso, Marcelo Romano mostró una boina en alusión a José Luis Ramón y expresó: "Le quiero dejar esto a Fernández Sagasti. Esto era de Ramón, el que compró luego de que fuera elegido como opositor y eso no hace. Es corrupción política. No está mal quien se vende, sino quien se compra".

Jorge Pujol (Partido Federal) tuvo que responder sobre Portezuelo del Viento y declaró que no está de acuerdo con la realización de la obra, aunque luego aclaró que le preocupa la situación hídrica en la provincia.