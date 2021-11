La evasiva respuesta de Anabel Fernández Sagasti sobre las pensiones de $2.5 millones que cobra Cristina Fernández de Kirchner

Ayer por la noche Anabel Fernández Sagasti y Alfredo Cornejo se sacaron chispas en el debate que mantuvieron en el programa Séptimo Día de Canal 7. Si bien prácticamente toda la discusión se caracterizó por el tono agresivo y las interrupciones entre ambos, hubo un pasaje particular en el que se encendieron aún más los ánimos. Esto ocurrió cuando Anabel Fernández Sagasti acusó a Cornejo de llevar a los jubilados a endeudarse para pagar la luz y el gas durante el gobierno de Mauricio Macri. "¿En serio te atrevés a hablar de los jubilados cuando el 70% cobra la mínima de 26 mil pesos y Cristina Kirchner se está llevando $2.5 millones por mes?", contestó rápidamente el exgobernador.

Al entrar en ese territorio fangoso la senadora nacional y referente del kirchnerismo en Mendoza retrucó llevando la conversación al plano de privilegios que tienen candidatos de Cambia Mendoza y aseguró que Julio Cobos cobra la misma pensión que Cristina Fernández de Kirchner y que el propio Cornejo tiene una custodia policial que le pagan todos los mendocinos.

-El 70% de los jubilados gana 26 mil pesos y Cristina Kirchner se está llevando 2.5 millones de pesos ¿Y vos te atrevés a hablar de los jubilados?

-La misma jubilación que tiene tu compañero de fórmula Julio Cobos. ¿A mi me venís a hablar de privilegios?

-¿Dos millones de pesos gana Julio Cobos? Esto ya es el colmo.

- Pero hablemos de los privilegios que hay acá en Mendoza. Vos tenés el privilegio de tener 24 efectivos policiales por semana de custodia. Es lo que equivale a una subcomisaría.

- ¡No mientas! No mientas, no mientas. Anabel, te lo explico. Pero antes que se fijen los mendocinos que hay una persona que se llama Cristina Fernández de Kirchner que cobra $2.5 millones de jubilación porque Anses no apeló y vos sacás lo de mi custodia para tirar la pelota afuera.

-Bueno pero quiero que respondas

-Tranquila, te lo voy a responder. Es una película de suspenso y al final se revela quién es el asesino. Cristina cobra 2.5 millones. Los jubilados 26 mil pesos. Cuando uno de esos jubilados pide un reajuste, Anses apela, apela y apela. Con Cristina Kirchner no apeló. No apeló la chica de La Cámpora amiga tuya (Fernanda Raverta) que está en Anses. Eso es así. Antes de intentar desviar la discusión con mi custodia, intentaste hacerlo con la pensión de Cobos. ¡Cobos no cobra esa cifra! Cobra infinitamente menos que eso y el sueldo de Cobos como senador lo dona.

-Cristina también dona su sueldo de vicepresidente.

-¿Dona los $2.5 millones?

-Dona el sueldo de vicepresidenta

-Pero los $2.5 millones ¿Los dona? No los dona.

La custodia de Cornejo

Por otro lado, Fernández Sagasti afirmó que la custodia policial del exgobernador significa que semanalmente 24 efectivos están destinados a custodiarlo y que es el único diputado nacional con custodia. Ante esa acusación, Cornejo admitió que tiene asignado cuatro custodios que se alternan y lo justificó diciendo que ha recibido amenazas por no indultar a delincuentes cuando era gobernador. "Es una norma que existe desde hace tiempo", remarcó y afirmó que los otros exgobernadores de Mendoza no han pedido custodia "porque viven en barrios privados, como vos". "Yo no vivo en barrio privado", sentenció.