Mauricio Macri, exclusivo con MDZ: "Este Gobierno es un ejército de demolición"

El pasado domingo, Mauricio Macri recorrió la calle Güemes de la ciudad de Mar del Plata. En dicha ocasión, el intendente Guillermo Montenegro —quien venía de participar de la Caravana de la Primavera— se asombró por la actitud del público: decenas de pedidos de selfies y afectuosos saludos, e incluso personas que se bajaban de sus vehículos para acercarse al expresidente. Este tipo de escenas se repitieron en todo el periplo de Macri, del cual también participó Diego Santilli.

Al día siguiente, el plan de Mauricio Macri de descansar en el country "Marayui" rápidamente se transformó en una fuerte agenda política: el lunes 8, en la residencia Villa Gainza Paz —perteneciente al complejo Manantiales, propiedad de la familia Lombardi— recibió a diversos medios, antes de partir a Miramar. En el transcurso de ese viaje, fue que se dio el reportaje que compartiremos a continuación.

Al respecto del actual Gobierno de la fórmula Fernández/Fernández, Macri ratificó el análisis que viene haciendo público en los últimos meses, y lo relacionó con las elecciones del próximo domingo: "Va a ser un momento muy difícil. Siento que se abre una oportunidad histórica para Argentina, todo lo que profeticé durante el año pasado se está dando porque los argentinos desde el dolor íbamos a aprender a ver dónde está la luz con claridad y en qué dirección teníamos que volver a caminar. En el corto plazo tenemos una dificultad, un Gobierno que no tiene rumbo ni plan que cree que haciendo lo mismo que hizo antes pero sin recursos y ahorros que dilapidar; iba a funcionar y no está funcionando".

Continuando con el análisis del actual Gobierno, no dudó en calificarlo de “un ejército de demolición”: "Lejos de haber arreglado algunos temas que no pudimos arreglar y heredamos de ellos, se dedicaron a destruir las cosas que habíamos logrado, por ejemplo la energía. Ellos se ensañaron en destruir todo lo que hizo el Gobierno de Cambiemos como cerrar aeropuertos y desconectar a Argentina. Se entregaron a un sistema mafioso que cuesta fortunas que pagan todos los argentinos para que viajen unos pocos". Fue particularmente duro con Pablo Biró, pope de los pilotos de Aerolíneas Argentinas.

Hablando de un país actualmente devastado, señaló: "Tenemos que hacer control de daños los próximos dos años antes de retomar el Gobierno porque no tengo dudas que Juntos por el Cambio volverá a gobernar. El Gobierno de 2015 a 2019 quedará como el prólogo del cambio y el cambio definitivo, con conciencia y apoyo de la mayoría de argentinos y una experiencia acumulada de Juntos por el Cambio, entraremos en una etapa inédita en la historia que permitirá dar vuelta la página del populismo".

Por último, habló de los argentinos que están viendo como sus hijos se van del país e intentó transmitir un mensaje esperanzador: "Me parte el alma porque es el éxodo más grande que hemos tenido en la historia. En nuestro Gobierno no se iba nadie y acaba de sacar una estadística Naciones Unidas que es el éxodo más grande que ha tenido Argentina en su historia. Los jóvenes se tienen que dar cuenta que esto está cambiando, no es momento de irse, comienza una etapa maravillosa y volveremos a traer al mundo acá, no hace falta que se vayan".