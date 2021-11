La fuerte advertencia de Facundo Manes a Mauricio Macri y Elisa Carrió

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, aseguró que en las elecciones legislativas de este domingo habrá "una fractura de la representatividad del peronismo en los sectores populares" producto de la crisis nacional. Además lanzó una severa advertencia a los socios de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri y Elisa Carrió: "Hay que discutir más ideas y menos personalismos".

Al referirse a la severa crisis económica y social que atraviesa el país y que se refleja en episodios como el homicidio de Roberto Sabo en La Matanza, Facundo Manes señaló que "la gente está quebrada por dentro", y que su mayor desafío será "inspirar a una Argentina que ya no cree en nada" para lo cual "habrá que cambiar las prácticas, las fórmulas y los personajes de siempre".

"Cuando recorro los lugares más empobrecidos de Buenos Aires, noto que la gente es más sensata que la dirigencia: quiere trabajo, no quiere planes; quiere educación para sus hijos porque no quieren que vivan como ellos. El domingo vamos a ver una fractura de la representatividad del peronismo en los sectores populares, en gran parte porque se metieron con los chicos", analizó el neurocientífico en el programa Mesa Chica, del canal LN+.

En más de una oportunidad, Facundo Manes ha criticado a Mauricio Macri y Elisa Carrió.

Siguiendo con esa misma línea, Facundo Manes resaltó que los comicios del 14 de noviembre próximo marcarán el surgimiento de "una coalición de centro popular" encabezada por la Unión Cívica Radical (UCR), y acto seguido dejó un mensaje al PRO y a la Coalición Cívica, los otros principales partidos que integran Juntos por el Cambio: "No se puede convocar a la Argentina de los extremos. Hace años que estamos en una dinámica de kirchnerismo - antikirchnerismo, y la gente se agotó".

"Hay que discutir más ideas y menos personalismos. La Argentina necesita de un nuevo radicalismo de pie que construya puentes y convoque desde el centro para salir por arriba del laberinto", reiteró.

Para Manes, el país "necesita un acuerdo" político, pero se diferenció del presidente de Diputados, Sergio Massa, al considerar que ahora no es un buen momento para abrir una mesa de diálogo entre el oficialismo y la oposición: "No hay confianza en el Gobierno, no se sabe con quién se debe acordar y para qué se va a acordar".