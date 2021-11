Inconsistencias y dudas por el funcionamiento de las oficinas fantasmas que tiene la Legislatura

En la Legislatura Provincial se encuentran los diputados y senadores de los diferentes oasis. Más allá de estar nucleados en un espacio físico, durante la gestión de la vicegobernadora Laura Montero, se inauguró la denominada "Legislatura en territorio". El objetivo principal era que se brindara una atención a la ciudadanía y un trato directo con los senadores. Sin embargo, con el cambio de Gobierno y la pandemia se fue desvirtuando su actividad fundamental y en algunos departamentos las oficinas ya no funcionan como tal y los empleados fueron reubicados.

Inauguración de la oficina legislativa en Malargüe.

Las oficinas territoriales que se inauguraron fueron tres: San Rafael, Malargüe y Tunuyán. Trabajaban en promedio 10 personas. Según detallaron desde la Legislatura Provincial, el sueldo ronda los 60 mil pesos y ninguno es de planta permanente, todos ellos poseen contratos de locación.

Asimismo, hay inconsistencias con las oficinas anexas de la Legislatura. De las tres que se inauguraron en su momento hay dos que ya no funcionan como tal: San Rafael y Tunuyán. Según información recabada en el departamento del Valle de Uco la oficina se disolvió y no hay, por el momento un referente. Pero los contratos no fueron dado de baja, las personas fueron reubicadas en otras dependencias y siguen cobrando igual.

En San Rafael quien está como referente es Aníbal Rodríguez y en diálogo con MDZ acotó que las oficinas están cerradas porque no se cumplía el objetivo fundamental y se repetían las acciones con otras reparticiones. Los empleados también fueron ubicados en otras dependencias como Defensa al Consumidor y Mendoza Activa, entre otras.

Lo que recalcaron desde las oficinas del Senado, es que ya no se paga alquiler por estos espacios físicos. "En las gestiones anteriores habían espacios físicos alquilados, pero esta gestión dio de baja a esos alquileres porque la operatividad de las personas es fuera de ese espacio y se ocupan lugares públicos de Gobierno o del Municipio", describieron.

Más allá de que no se paga alquiler, si se siguen abonando los salarios a las personas contratadas para un fin específico que tuvieron que ser ubicadas en otras dependencias por superposición de funciones.

Nómina desactualizada en la página oficial

En la página oficial de la Casa de las Leyes aparece una nómina con las oficinas territoriales y el nombre de su referente. En San Rafael, el responsable es Gonzalo Altamiranda, quien en sus redes usa la descripción de trabajar en la Legislatura. Sin embargo, según información actualizada él ya no es más el encargado y quien está ahora se llama Aníbal Rodríguez.

Mientras que en el municipio de Tunuyán, según el portal de la Legislatura, quien está a cargo es Gerardo Busse. Ahora no hay responsable.

En Malargüe, quién encabeza la oficina de la Legislatura territorial (la única que funciona como tal) es Jésica Laferte, candidata a senadora provincial en segundo término y actual esposa del intendente, Juan Manuel Ojeda.

Laferte, en diálogo con MDZ, explicó que no tienen oficina propia por lo que se hizo un convenio donde el municipio les presta el espacio físico.

Las actividades reales de las oficinas

Desde la Cámara Alta informaron que las actividades que se desarrollaban eran: emprendedurismo, coordinación de los programas Mendoza Activa y capital semilla; defensa al consumidor; soporte legal y mediaciones en defensa al consumidor; soporte al sector Apícola.

Pero, más allá de esta agenda diaria, en pandemia estas oficinas tuvieron un rol en particular ya que brindaron asistencia con bolsones de mercadería en asentamientos de emergencia y diferentes barrios carenciados donde solicitaban ayuda cumpliendo los protocolos establecidos. Provisión, en colaboración con DGE de cuadernillos para niños y niñas que no tiene acceso a internet. Asesoramiento y publicidad de cursos y talleres de la Escuela de Gobierno de la Legislatura de Mendoza. Entre otros.