El tremendo insulto de José Luis Espert a Alfredo Cornejo

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, arremetió contra el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo, y lo calificó como un "casi kirchnerista" por ser "el artífice" de la fórmula presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos en 2007. Además lo trató de "caradura" y le achacó no conocer su programa económico.

"No nos olvidemos que Alfredo Cornejo, más que cambiemista, es casi kirchnerista: fue el artífice de 'Cristina 2007' negociando la vicepresidencia de Julio Cobos, y tenemos a Cristina Fernández de Kirchner todavía dando vueltas en la Argentina por responsabilidad de ambos", aseguró anoche José Luis Espert en declaraciones al canal A24, donde minutos antes estuvo el exgobernador de Mendoza, haciendo referencia al armado electoral denominado Concertación Plural que se formó ese año a instancias de Néstor Kirchner.

Asimismo, el economista liberal descartó la posibilidad de integrar una alianza en caso de ser electo diputado y aprovechó el momento para referirse nuevamente al legislador mendocino: "No me metí en esta mierda que es la política para entrar a la trenza. Yo represento a gente que está harta de caraduras como Alfredo Cornejo, de la trenza política y de la mano banda. Estoy caliente, estoy podrido".

"Me extraña que un hombre de la importancia de Cornejo no sepa que mi espacio tiene un programa económico de reforma fenomenal de la Argentina. Hay gente que está pensando en hacer política para cambiar el país y no solo para hacer política", remató en respuesta a unas declaraciones anteriores del exmandatario provincial.

En tanto, José Luis Espert fue consultado sobre si desea ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2023. "La verdad no he pensado nada de eso todavía, solamente pienso en legislar", reconoció.

Por otro lado, el candidato de Avanza Libertad habló sobre el asesinato del kiosquero Roberto Sabo durante un asalto en La Matanza: "Estamos completamente enfermos en lo que estamos haciendo en material de seguridad. La gente de laburo, tras las rejas, con miedo; y los delincuentes pavoneándose en la calle, con selfies y videos previos a salir a delinquir. Reconozcamos que estamos completamente locos y vacunémonos contra esa locura con una definición política clara: se acabó, para el delincuente es o cárcel o bala".

Continuando con ese discurso de mano dura, Espert pidió no ser rigurosos con el cumplimiento de los derechos humanos para los delincuentes y, por el contrario, exigió incentivar a los policías para que usen sus armas: "Hay que salir del delirio en el que estamos. Si el policía dice 'alto el fuego, pare' y el delincuente no para, boom. No podemos dudar más de esto".

Incluso el candidato fue más allá y propuso bajar la edad de imputabilidad a 12 años y subir las penas para homicidas, violadores y femicidas y que sean de "cumplimiento efectivo".