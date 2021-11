El sorpresivo factor que será determinante de cara al cierre de campaña

De cara al cierre de la campaña, el politólogo Paulino Rodrigues analizó la realidad del país en torno a la inseguridad y aseguró que "desde hace 2 décadas esta problemática aqueja a la sociedad pero que los debates sobre cómo combatirla quedan en eso y son siempre los mismos".

La provincia de Buenos Aires está especialmente golpeada por la inseguridad. "El kiosquero de Ramos Mejía falleció por 4 disparos que le dio un delincuente de 29 años que tenía una pena de más de 6 pero que fue puesto en libertad a mitad de 2020. Según cuenta Sergio Berni, el asesino tomó un remis con su novia embarazada de 4 meses. Ella dijo que le gusta un osito, entonces él le pidió al remisero que pare y lo espere, pero el conductor, acostumbrado a que esto pase y no vuelvan más, le dijo 'primero pagame'".

Siempre, según los dichos de Berni, Paulino contó que el delincuente "le dejó mil pesos al remisero, fue al kiosco y remató a Roberto Sabo de 4 disparos, tras disparar 6. Le perforaron el tórax y terminaron con su vida por un disparo en el corazón. La historia es dramática, un papá de mellizos, toda una familia de trabajadores".

Según Rodrigues, el crimen del kiosquero "fue la gota que rebalsó el vaso". Pero hubo 3 crímenes ese día. Al día siguiente, de hecho, "mataron a René Mendoza, de 78 años, 2 personas fueron a su casa y le dispararon 14 tiros. Porque había hecho un cena el domingo contra la inseguridad y pidiendo más presencia policial, consternados aún por el crimen de Sabo. Entonces los narcos fueron y lo acribillaron a balazos".

"A eso hay que sumarle un policía que se resistió a un robo en Merlo y terminó baleando a 2 de los 3 ladrones que lo asaltaron. Y que en Mar del Plata en una entradera en Los Acantilados, balearon a un hombre de 53 años. Le dispararon para robarle un televisor, un celular, cigarrillos y 200 pesos. Está internado, debatiéndose entre la vida y la muerte".

Por todo esto, Paulino Rodrigues concluyó en que "la inseguridad es un problema que tenemos hace 20 años y los debates que libramos en estas 2 décadas son siempre los mismos: si hay que bajar la edad de imputabilidad o no, si hay que reestructurar el sistema penitenciario o no, si hay que construir más cárceles o no, como si fuera un debate cuando hay una necesidad imperiosa de hacerlo", concluyó.

De este modo, el politólogo dijo que la inseguridad, una problemática latente en Argentina, se coló también en el cierre de la campaña política como un asunto que genera insatisfacción y preocupación en toda la sociedad.