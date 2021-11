El indignante descubrimiento de cientos de vecinos que reclamaban agua

Diferentes barrios de Mendoza suelen padecer la falta del servicio del agua potable. Es común que cuando sube la temperatura, algunas zonas, sobre todo del Gran Mendoza, no tengan presión o incluso se queden semanas completas sin agua. Hasta ahora, los barrios más afectados son los ubicados al oeste del departamento de Las Heras pero a la hora de ver los reclamos los vecinos encontraron algo que los indignó.

Carlos Russo, vecino de la zona La Cieneguita de Las Heras, afirmó que mientras elaboraban en documento para entregar en Aguas Mendocinas pasó algo que les llamó la atención, se dieron cuenta que varios vecinos tenían el mismo número de reclamo.

"Ha pasado algo muy llamativo. Cuando ordené los números de reclamo que me fueron pasando algunos vecinos, encontré números repetidos y los eliminé pensando que me habían entrado por diferentes grupos, pero, al preguntar, son de distintos vecinos. Linda maniobra, darles el mismo número a varias personas, para que sumen menos reclamos en la estadística, a otros, ni les tomaron el reclamo, ya que no les dieron número", describió el entrevistado.

La semana pasada, vecinos del Barrio Jardín Los Andes, Cementista, Parque Norte, Reconquista, entre otros, estuvieron sin servicio durante siete días. Desde Aguas Mendocinas informaron que actualmente esas zonas ya están con presión normal y agregaron que los cortes estuvieron relacionados con una obra donde se cambió una válvula y eso había que sumarle la purga y las altas temperaturas.

Vecinos del barrio Jardín Los Andes, dialogaron en MDZ Radio y aseguraron que las respuestas otorgadas por Aguas Mendocinas son "excusas" ya que desde hace 4 años sufren el flagelo de perder el servicio por completo, durante días.

Mensaje recurrente de Aguas Mendocinas para anunciar un corte del servicio.

Más allá de los reclamos vecinales a través de las redes sociales y los reiterados llamados a la empresa proveedora del servicio, en la jornada de hoy los vecinos se manifestaron en la puerta de Aguas Mendocinas y fueron atendidos por el presidente, Alejandro Gallego. En la reunión, los damnificados, le presentaron un documento con los reiterados reclamos, cortes y falta de soluciones al problema de la falta de agua que lleva años.

Reclamo Vecinal en Aguas Mendocinas

Además, Russo, detalló que desde el año pasado están en diálogo constante con el titular de Aguas Mendocinas para que esta situación se resuelva. "Necesitamos urgente un plan de contingencia, no podemos pasar entre 40 o 50 días de corte anual. No hay condiciones para resolver la situación", afirmó.

Nota presentada por vecinos a el presidente de Aguas Mendocinas

Para finalizar, los vecinos detallaron que la próxima reunión con las autoridades de Aguas Mendocinas será el día martes para poder trabajar de forma conjunta en la solución de los cortes de agua.