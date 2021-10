El nuevo papelón de Victoria Tolosa Paz en televisión

La candidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, protagonizó anoche un incómodo momento en un programa de televisión al realizar un vergonzoso baile similar al de Cristina Fernández de Kirchner para evitar responder una pregunta que involucraba a la vicepresidenta. Además se desligó del polémico acto militante en el estadio de Nueva Chicago y defendió al presidente Alberto Fernández.

Al confirmarse el allanamiento de la Justicia en la cancha de Nueva Chicago y la imputación de la comisión directiva del club por no haber respetado el aforo obligatorio durante un acto partidario del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz fue consultada sobre el asunto durante una entrevista en el programa Verdad Consecuencia, del canal TN: "No tengo los números de la capacidad del estadio y cuál era el aforo a cumplir. No fui parte de la organización y no puedo rendir cuentas. Yo fui como invitada porque soy candidata".

"Lo más sensato es poder hablar con conocimiento. Una foto puede reflejar que el aforo no se cumple claramente, pero no soy yo la que tiene que calificar todo esto. En todo caso, si hay una denuncia judicial, será en la órbita de la Justicia donde se defina", añadió la candidata.

Ante la insistencia de las conductoras Luciana Geuna y María Eugenia Duffard para que opinara sobre lo ocurrido, Victoria Tolosa Paz se puso a la defensiva: "Yo entiendo que este programa tiene que tomar temas de actualidad, y que hay una denuncia por incumplimiento de un aforo en un acto de mi espacio político, pero no estoy sentada aquí para poder contestarte. Los que organizaron el acto podrán dar detalladamente cuenta de todos los detalles".

Por otra parte, Tolosa Paz insistió en que Alberto Fernández supo "escuchar" lo que la ciudadanía expresó en las urnas y que desde el 12 de septiembre comenzó a trabajar en ese sentido con los cambios en el gabinete y tomar medidas económicas. Para la candidata platense, además, la carta de Cristina Fernández de Kirchner "también fue una lectura" política de la derrota y negó que haya sido una intervención de la vicepresidenta en el gobierno: "Esa situación dejó de manifiesto la heterogeneidad de la conformación del Frente en las decisiones que habían de tomarse en las primeras horas tras las PASO, y sobre eso se trabajó. Los cambios son un punto de inicio de este gobierno que está en otra etapa diferente".

En otro tramo más relajado de la entrevista, la dirigente peronista fue sometida a un breve interrogatorio de tres preguntas sobre distintos tópicos relacionados con la provincia de Buenos Aires. El primer interrogante fue cuánto cuesta el boleto de colectivo en La Plata: "De 8,75 a 25 pesos", respondió con mucha seguridad. Pero la respuesta era equivocada: el tramo más económico en la capital bonaerense sale 18 pesos.

La segunda pregunta fue sobre el salario inicial de un médico sin guardia que trabaja 36 horas semanales; aquí la respuesta de Tolosa Paz fue más atinada: 73.000 pesos, apenas cien pesos por encima del monto real. En cambio, cuando se le preguntó a qué distrito de la provincia de Buenos Aires pertenece la pequeña localidad de General Daniel Cerri, la candidata no quiso arriesgarse (la respuesta es Bahía Blanca).

Por último, en un juego que hace honor al nombre del programa, las conductoras le preguntaron a Victoria Tolosa Paz si era verdad que Cristina Fernández de Kirchner le había dicho que "no la hubiera elegido como candidata" durante un encuentro privado luego del cierre de listas. Sin embargo, la dirigente peronista prefirió "no divulgar conversaciones personales" y optó por la consecuencia: bailar como lo hizo la vicepresidenta en un acto de campaña en 2017.