La insólita excusa de una diputada en el tratado de la Ley de Etiquetado

En el marco del fracaso de la sesión por la Ley de Etiquetado y la pelea entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio por la falta de quórum, la diputada nacional Jimena Latorre se excusó por no poder asistir al tratamiento del proyecto.

La diputada nacional Jimena Latorre ingresó a la Cámara de Diputados en 2019.

"Por la unilateralidad e improvisación de Sergio Massa en la convocatoria y la falta de conectividad en la que el Frente de Todos dejó al interior del país, a Alfredo Cornejo y a mí, no llegamos a tiempo de dar quórum. Aún llegando éramos 124, a Máximo Kirchner le faltaron legisladores", señaló Latorre.

Por la unilateralidad e improvisación de @SergioMassa en la convocatoria y la falta de conectividad en la que el FdT dejo al interior del país, @alfredocornejo y yo no llegamos a tiempo de dar quórum.

Aún llegando eramos 124, a @MaximoKirchner_ le faltaron legisladores. — Jimena Latorre (@JimehLatorre) October 5, 2021

En concreto, dentro del Congreso de la Nación, solamente se presentaron 122 diputados y con ese número no se alcanzó la mayoría reglamentaria para darle inicio a la sesión que es de 129 legisladores. Por lo tanto, no pudo tratarse la Ley de Etiquetado Frontal.

El interbloque de Juntos por el Cambio, con Mario Negri a la cabeza, y otras bancadas convocaron para las 13.30 a una nueva reunión de Labor Parlamentaria para intentar consensuar un temario y buscar sesionar esta misma tarde

En pos de defenderse por lo sucedido y atacar a Juntos por el Cambio, Máximo Kirchner esgrimió: “Llegamos a 122 diputados, quedamos a 7 no de dejar de ser una República como lo somos, sino de poder mejorar la calidad de vida de nuestra gente, algo mucho más simple. Cuando se agota el tiempo de los set de televisión, cuando se escucha a los diputados decir que están de acuerdo con algún tema pero no se sientan en las bancas".

Y agregó: "Creo que en medio de un proceso electoral lo que podemos ver hoy es que no todos están de acuerdo con todo, nuestro bloque lo habló mucho con las organizaciones de etiquetados. Acordamos no traer más temas para no entrar en rispideces, nos cuidamos de no traer más temas, de no provocar a nadie, de no ser chabacanos”.