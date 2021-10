El curioso furcio de Leandro Santoro sobre la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, Leandro Santoro, cometió un pequeño furcio en televisión al señalar que la relación personal entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner atravesó un "agotamiento" tras la derrota en las PASO, aunque rápidamente intentó aclarar que hablaba del "debate político" en el oficialismo.

Durante una entrevista en el canal A24, Leandro Santoro fue consultado sobre el impacto que generó la carta pública de Cristina Fernández de Kirchner luego de perder en las primarias y que desató un terremoto en el Frente de Todos, especialmente en el entorno de Alberto Fernández. "Nosotros tenemos un problema: no hay un espacio para discutir estas internas. La carta de Cristina llega a partir del agotamiento de la relación personal de ellos dos… del debate político. Perdón, la relación personal está bien", trató de corregir casi desapercibidamente.

"La relación (política) se había puesto en un punto de empantanamiento y la carta de Cristina pretendió mover el avispero", justificó Santoro en una movida poco creíble. En ese sentido, señaló que si bien le "hubiera gustado que todo el proceso se diera de otra manera", reconoció que luego de la difusión de la carta y los posteriores cambios en el gabinete que terminaron favoreciendo al kirchnerismo, el Gobierno nacional "tomó otra dinámica", y resaltó: "Hoy la sociedad percibe que hay un gobierno que tiene otra dinámica y con dirigentes que presentan otro volumen político necesario para este contexto difícil".

En otro tramo de la entrevista, Leandro Santoro argumentó que la derrota electoral del mes pasado se dio por el contexto de pandemia de coronavirus y por una crisis política generalizada a nivel mundial que viene gestándose desde hace varios años. "Vengo percibiendo un descontento y un malestar desde hace mucho tiempo, inclusive antes que Alberto ganara las elecciones. La democracia en América Latina generó movimientos políticos muy fuertes en los últimos años. El malestar va contra la política y especialmente contra el Gobierno, pero hay que recuperar".

Respecto a las posibilidades de que el Frente de Todos gane las legislativas de noviembre, el candidato porteño no lo descartó, pero se negó a confirmarlo: "El Gobierno puede ganar las elecciones, pero no me animo a firmarlo. A la gente no le miento".

Por otro lado, Leandro Santoro opinó de forma muy negativa el crecimiento de Javier Milei como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo más del 14% de los votos y con algunas encuestas posicionándolo con el kirchnerismo en la lucha por el segundo lugar: "Es una complicación enorme para la democracia. Los valores que sostiene son peligrosos. No es normal que un dirigente político diga 'yo te quiero humillar públicamente incluso para que a tus hijos les dé vergüenza lo que vas a decir'. No pasó históricamente en Argentina".

De todos modos, advirtió que el fenómeno por Milei se enmarca en el crecimiento de la ultraderecha en la Argentina y que podría arrastrar a otros sectores más moderados, incluso a Juntos por el Cambio, hacia posturas extremas. "En todo el mundo hay una derecha que se está radicalizando y está tirando hacia la derecha a la opinión pública", manifestó.