El Pro kirchnerizado, la UCR con ínfulas y el hombre que está solo y renguea

El "Pro kirchnerista" y la oportunidad radical

"El Pro se kirchnerizó", ironizaban los radicales. Gerardo Morales fue más explícito y lo dijo: para los radicales el acto de Mauricio Macri antes del fallido intento de declaración judicial fue un momento gemelo al de Cristina Fernández de Kirchner. No quieren asemejar situaciones, sino reacciones. Y, de paso, ponderar el contraste. Unas horas después ellos tuvieron un acto embebidos de una épica impensada hace algunos años; la de pesarse competitivos en una elección nacional.

Macri reunió a su alrededor a casi todo su exgabinete; muchos de ellos con un fuerte repudio interno como el ex ministro de Economía Nicolás Dujovne. El acto no cayó bien hacia adentro de la coalición. Primero, porque fue similar a la primera indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner, donde también hubo acto político y de victimización. Pero también porque vuelve a la centralidad a Mauricio Macri. "Pisó el palito", dicen los estrategas. Es que creen que el kirchnerismo busca traer a Macri al escenario para, nuevamente, apuntar a los contrastes, a la memoria "emotiva" de la gestión del fundador del Pro y no mirar hacia adelante.

En Ferro, los radicales buscaban comenzar a dar señales de una construcción distinta. Y con ambición. El acto terminó y los principales dirigentes se repartieron para estar en los escenarios donde hoy se debate el futuro nacional: los programas políticos de la TV porteña. Alfredo Cornejo, Facundo Manes, Gerardo Morales y otros radicales recorrieron los canales para aprovechar el momento y marcar, con más o menos énfasis, el contraste. Los dos que pican en punta para tener relevancia nacional desde ese partido, según las mediciones mediáticas, son Manes y Martín Lousteou.

Detrás de escena hay una particular teoría. Hace un año especulaban con que los procesos políticos podían acelerarse por la crisis. La inflación, el desabastecimiento y el problema de poder de Alberto Fernández podían ser los motivos; según esa teoría. Parte de ello ocurrió y el resultado de las PASO es una señal. En el mismo sentido creen que si la crisis se agudiza, las posibilidades de que un radical pueda conducir o aspirar a ser parte de la fórmula que compita por la presidencia crecen. Sobre todo de radicales con experiencia de gestión. Es más: si los problemas son graves, hasta hay quienes especulan con que Horacio Rodríguez Larreta podría bajar sus expectativas.

Ramón, hombre que está solo y renguea

Ramón, yéndose del Hospital.

José Luis Ramón es candidato a legislador provincial y aún le quedan dos meses como diputado nacional. Su nuevo rol de integrante del Frente de Todos (con Protectora) le garantizó un lugar en las listas, pero no necesariamente apoyo popular. De hecho ha pasado momentos complejos en la campaña. Es lo que le ocurrió en el Hospital Perrupato, hasta donde llegó el candidato. Pero no fue bien recibido. Llegó solo y se fue solo, con sus muletas. Ramón tuvo un problema de salud y está en recuperación, por eso tiene algunas dificultades de movilidad. Pero los médicos y trabajadores del lugar no le dieron una buena recepción y por eso se fue sin llamar la atención.

Ramón va a ser legislador provincial porque va primero en la lista del Frente de Todos en la Primera Sección Electoral. Sin embargo muchos le ven otro futuro, más cerca del Ejecutivo nacional que de la Legislatura provincial. Una de las opciones es el Enargas. En realidad es lo que a Ramón le gustaría, pues ese organismo tiene problemas internos y maneja un poder invisible, pero importante. Nada está dicho aún.

Campaña de guerrillas

El Frente de Todos abandonó la idea de ponderar grandes temas en la campaña. Con la necesidad de borrar a Alberto Fernández y el contexto económico que no los ayuda, la opción es un discurso hiperlocal; con el eje en la gestión provincial de Rodolfo Suarez. Allí es donde se ejecuta una campaña tipo "guerrilla" por el ataque discursivo desde distintos temas; algunos pequeños, otros más estructurales.

Por eso van desde los cuestionamientos a la política de seguridad, por los delitos crecientes que hay; hasta la gestión del agua y las ventas por Internet. En las recorridas los candidatos toman demandas, algunas minimalistas, y se transforman rápidamente en propuestas.

La candidata que no conoce sus propuestas

Liliana Paponet es candidata a diputada nacional por el Frente de Todos. Pero no tiene claro el panorama de su propio espacio. La postulante fue consultada por MDZ Radio para que explique un proyecto que presentaría para postergar la obligatoriedad de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en los vehículos. La mujer respondió. Pero la charla fue hacia otras propuestas del Frente de Todos. La visión de Paponet sorprendió: no tenía idea sobre las propuestas que Anabel Fernández Sagasti y otros candidatos habían lanzado, al menos mediáticamente. Es lo que ocurrió con la idea del PJ de crear mecanismos de seguridad para las compras que se realizan a través de Facebook. Paponet fue consultada y dijo no saber de qué hablaban, a pesar de que un día antes su Frente lo había difundido.

Junín, la capital

El gobernador Rodolfo Suarez fue operado el viernes y la intervención fue exitosa. El mismo día le dieron el alta y ahora se recupera. Abed, en un acto al que fue como "gobernador a cargo".

Mientras tanto, Mario Abed es Gobernador. Es la primera licencia por temas de salud que se toma Suarez, pero no la primera vez que Abed está a cargo del Gobierno. Como fue cerca del fin de semana ocurrió una curiosidad: Abed hace "pie" como jefe del gobierno en el Este. Es que es costumbre que el Vicegobernador vaya todos los viernes a Junín, departamento donde es caudillo, y atienda directamente allí, Incluso, dicen, mantiene una oficina en la Municipalidad que supo conducir durante más de una década.

Un nuevo negocio de un empresario ligado al Estado: el cultivo de cannabis

El cultivo de cannabis es uno de los negocios del futuro. Por eso en Mendoza hay varios proyectos. Uno de ellos sorprendió porque está ligado a un empresario que tiene vinculación con el Estado y también con el campo: Alfredo Vila, concesionario del casino central y dirigente empresario del campo. Según anunció, en sociedad con Raúl Olmos lanzaron un emprendimiento para cultivar cannabis para productos medicinales en una finca de Santa Rosa. Según explicó en una gacetilla el propio empresario, el proyecto fue explicado al propio gobernador Suarez. Vila tiene buenos vínculos, pero sobre todo con el vicegobernador Mario Abed. La intención es el cultivo de las plantas para extraer cannabinoide CBD, procesarlo y generar productos medicinales; todo resguardado por la ley provincial. En paralelo el empresario que lidera el tema mira lo que ocurre con otros negocios que vencen, como la concesión del casino central.