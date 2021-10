Preocupación K: prepararon planillas para el homenaje a Néstor, pero llegaron incompletas

Un histórico referente peronista del conurbano estaba al mediodía repasando el contenido de las planillas que le acercaban sus referentes más cercanos. Con el símbolo de Todos, la página aparecía casi vacía, con menos de un tercio de renglones cargados con los nombres, apellidos y domicilio de las personas que decidieron aceptar el ofrecimiento de ir a votar por el oficialismo.

"No estamos ofreciendo nada raro. Siempre estuvimos, con cualquier tipo de ayuda, personal o para un familiar que cae en desgracia. Ahora tocamos el timbre y nos atienden... Pero a otros no y directamente llenan las planillas tan prolijamente que asusta", reconocía uno de los comensales que explicaba la actividad de todos sus allegados para revertir el resultado electoral de las PASO.

Desde el entorno del Frente de Todos aseguraron "no estar ofreciendo nada raro"

La ironía por la "prolijidad" de los datos tiene que ver con un "bono" que se le brinda por semejante esfuerzo. "Pero creo que en esta oportunidad, si miente, van a tener vuelto", dice directo.

Una de las posibilidades que trascendieron y que estarían utilizando en esta y otra localidad es la de regalar un electrodoméstico a elección una vez emitido el voto y certificando, vía Watsapp, que la boleta elegida es la que encabeza Victoria Tolosa Paz. Y, además, se le asegura una cantidad no determinada de dinero para el chofer que lo llevará. Y si hay familias, aumenta esa suma.

El rastrillaje realizado todos los días les brinda un claro detalle de cómo está el humor social. El dirigente lo sabe, lo olfatea, pero sus deseos de no perder contra "los gorilas" lo obliga a sentir que "se da vuelta", aunque al mismo tiempo, reconoce que "esto lo tendríamos que haber hecho hace mucho tiempo antes para tomar dimensión de lo que estaba pasando".

Camino al acto de Morón, donde se recordó un nuevo aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner, se veían las diferentes líneas y sus referentes llegando de manera separada. Casi de la misma forma que ya piensan su futuro inmediato. Debajo del palco, un importante referente sindical que prefirió no estar en la primera línea, aunque por su cercanía regional lo podría haber pedido, tiró la primer ironía. "Pensar que ahí está Hugo Moyano, con el que discutió antes de morir". La unidad, como primera fortaleza, es la que los impulsa a ver algún horizonte futuro.

La mayor perspectiva electoral del Frente de Todos está en la Tercera Sección Electoral

Claramente se nota, en las declaraciones privadas y diálogos escuchados al azar, dos posturas muy marcadas. Mientras que La Cámpora y Máximo Kirchner no ponen en duda la conducción del espacio y se considera "innecesaria" una interna futura, los que no comulgan con ellos creen exáctamente lo contrario. "Hay que pelear y saber quien conduce, porque así no se puede más".

Preocupados, hacen números y proyecciones para el día después de las elecciones, en el que "puede pasar lo mismo o peor que la semana del 13 al 18 de septiembre". Es que nuevamente hay dos bandos. Uno, creyente que llegó la hora de radicalizar el discurso y hasta correr de todo ámbito de poder al presidente, y los que lo quieren sostener, que creen imprescindible una renuncia masiva de los seguidores del Instituto Patria.

Por lo que observan de su propio futuro, hay intendentes que ya se arrepienten de haber dejado su lugar natural al frente de su municipio. Fueron convocados por pedido presidencial o vicepresidencial, pero notan que pierden mucho más de lo que pretendieron ganar en poder o prestigio. Quizás retomen impulso para generar un proyecto de poder.

La mayor perspectiva electoral del Frente de Todos está en la Tercera Sección Electoral, la única en la que el oficialismo triunfó en las PASO. En esta región, sur oeste del Gran Buenos Aires, esperan subir por lo menos 5% la diferencia que le sacó a Juntos. Pero la mayor preocupación están en otras regiones, como la Primera, Norte y Oeste del Conurbano, la Sépitma y Cuarta, en la zona núcleo de la Provincia, donde se eligen senadores provinciales.

En estas localidades, si bien la diferencia no fue catastrófica, ningún dato ayuda a pensar que Axel Kicillof logre sumar los legisladores que, a priori, creía que iba a conseguir. Por ejemplo, en la Primera, la proyección era de cinco, pero la PASO mostró que sólo pueden ser tres, salvo un crecimiento más que significativo, con lo que conseguiría cuatro.

En lo único que coinciden algunos albertistas, Sergio Massa y Máximo Kirchner es en una idea. Lo peor no está afuera, sino "adentro", donde funcionarios como Aníbal Fernández y Sergio Berni, los responsables por la inseguridad imperante, se chicanean a cielo abierto.