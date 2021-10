Mauricio Macri, en modo campaña: desembarcará en una Santa Fe en llamas por la inseguridad

A poco más de dos semanas para las elecciones, el comando de campaña de Juntos por el Cambio (JxC) en Santa Fe hizo saber que el expresidente Mauricio Macri recalará en la provincia, justo cuando una nueva crisis de inseguridad se apodera de la agenda pública. La escalada de violencia tuvo un pico días atrás, cuando un joven arquitecto fue asesinado en Rosario en un intento de robo, lo que provocó la reacción del intendente Pablo Javkin, que pidió por la creación de una policía municipal.

La última vez que el referente del PRO estuvo en Santa Fe hizo foco precisamente sobre la principal preocupación de sus habitantes, que esta semana volverán a manifestarse a través de una marcha en el Monumento a la Bandera: "En mi gobierno, Rosario era más segura", dijo en el acto de presentación de su libro, que ofició de cierre de campaña en la previa a las PASO. En aquella oportunidad, había llegado para apoyar a Federico Angelini, quien quedó tercero en el comicio que ganó Carolina Losada.

Fue precisamente en el marco de esa visita que Losada difundió un video en donde criticó a Macri por su posición en la interna. Pero como se estila en política, lo pasado, pisado (sobre todo si la estrategia sirve para ganar una elección). Según hicieron trascender los operadores locales de JxC, habrá foto del ex presidente y la actual candidata a senadora, que sacó 205.000 de los 671.000 votos que obtuvo la alianza opositora.

La llegada del dirigente se encolumna detrás de otras realizadas por referentes nacionales de JxC, como Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Horacio Rodriguez Larreta, quienes recalaron recientemente en Santa Fe para apoyar la lista que encabeza la ex panelista televisiva.

Losada, la candidata ganadora, había criticado a Macri.

Un debate que volvió

La visita de Macri se realizará en el marco de una nueva crisis de seguridad que vive la provincia. La semana pasada, tras el asesinato de un joven arquitecto en Rosario, una multitud se manifestó en una marcha convocada de apuro e hizo prácticamente suspender la agenda de todos los candidatos.

A partir de ese hecho, el intendente de Rosario Pablo Javkin difundió a través de redes sociales una serie de fuertes mensajes, no solo planteando su solidaridad con las familias afectadas por la inseguridad, sino también exigiendo la posibilidad de controlar la policía, algo que solo es posible consiguiendo la autonomía.

Con su pedido, Javkin volvió a poner sobre la mesa un viejo debate, que en la provincia vuelve de tanto en tanto. En su momento, el socialismo a cargo del Ejecutivo rosarino lo pidió varias veces, pero nunca logró concretarlo, tanto en las épocas que Santa Fe era gobernada por el justicialismo como cuando hubo alineamiento total provincia-municipio.

“Soy el intendente de un municipio que no tiene autonomía, no tiene policía, no maneja fiscales, jueces ni cárceles, que no tiene una sola persona a cargo que porte armas de fuego”, aseveró el intendente a través de su cuenta en Twitter. El gobernador Omar Perotti recogió el guante y dijo que la discusión sobre la autonomía era “bienvenida”, al tiempo que afirmó que las grandes ciudades necesitan un “esquema de seguridad de mayor pertenencia”.