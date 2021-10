El curioso video que publicó Cristina Fernández de Kirchner para homenajear a Néstor Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner recordó a Néstor Kirchner, expareja y expresidente, al cumplirse 11 años de su muerte. Con un emotivo video, la vicepresidenta publicó en su cuenta de Twitter lo siguiente: “Siempre primero Argentina. Néstor Kirchner 1950-8”.

En una de las partes del video, que llamó la atención entre los usuarios de Twitter, Néstor habla sobre el control de precios: "No le compren más al que aumenta, porque si le compran y aumenta se van a creer que el pueblo argentino es cuestión de aumentarle y listo".

Y agrega: "Demostrémosle: aumentan, no le compramos. No le compramos nada. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales, alimentos esenciales, lleguen a la mesa de los argentinos. Primero que coman los argentinos. Negociar con dignidad, con firmeza, pero primero la Argentina, primero la Argentina.".

Luego el video continúa con fragmentos que dijo el expresidente en distintos momentos de su presidencia: “No estamos en el negocio de la política. Estamos en la transformación de la patria. Yo no me peleaba por pelearme, ni mucho menos. Yo estaba luchando por los intereses de una Patria que estaba quebrada y fundida que no quería arrodillarse ante los intereses que vaciaron la patria”.