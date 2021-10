ARA San Juan: fuerte apoyo a Mauricio Macri antes de declarar ante la Justicia

El expresidente Mauricio Macri recibió importantes gestos de apoyo de parte de varios dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes lo fueron a visitar este miércoles en sus oficinas de Vicente López para expresarle su solidaridad antes de su declaración indagatoria del jueves en la causa por el presunto espionaje contra los familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, María Eugenia Vidal, Jorge Macri y Graciela Ocaña visitaron al exmandatario y le manifestaron su apoyo horas antes de declarar en el juzgado de Dolores ante el juez Martín Bava.

Se espera que Rodríguez Larreta y Santilli hablen sobre lo ocurrido en la reunión antes de comenzar una recorrida de campaña en Pilar.

Jorge Macri manifestó su apoyo al expresidente.

"Todo mi apoyo a @mauriciomacri, una persona comprometida con las instituciones y que siempre estuvo a disposición de la Justicia. Es lamentable que utilicen el dolor de los familiares para hacer campaña política o intentar revertir los resultados de las PASO", escribió Jorge Macri tras la reunión.

"Conozco a @mauriciomacri y puedo afirmar que es una persona de palabra que cree en las instituciones y la transparencia. Por eso, mañana va a declarar en el juzgado de Dolores por la causa del ARA San Juan. Más allá de que va a quedar demostrado que no espió ni mandó a espiar a nadie, es importante que no nos dejemos subestimar: este es un nuevo golpe bajo de quienes juegan sucio en medio de una campaña electoral", se sumó María Eugenia Vidal.

Además, se confirmó que habrá más dirigentes que participarán mañana del acto en apoyo a Macri que se llevará a cabo en la Plaza Castelli de Dolores, en el que acompañarán al expresidente en su presentación ante el juez Martín Bava. En el lugar estarán la vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, Alejandra Lordén, y la vicepresidenta del Comité de la provincia de Buenos Aires, Erica Revilla, intendenta de General Arenales.

María Eugenia Vidal también manifestó su apoyo a Macri.

Esta mañana, Rodríguez Larreta criticó en duros términos la citación judicial a Macri. "El juez lo llama a declarar de un día para el otro, estando de viaje. Era público que estaba de viaje y está yendo. No es que no va. Macri va mañana a la Justicia. Hay que ser institucionalistas y tener respeto al Poder Judicial, no veo contradicción", aseguró el jefe de Gobierno porteño.

Horacio Rodríguez Larreta también le manifestó su apoyo a Macri.

Con respecto al acto organizado en Dolores, destacó: "Que haya gente que se quiera manifestar, lo puede hacer. Pasó en otros casos como con Cristina Kirchner. Tienen derecho de hacerlo".

Hace dos semanas, el jefe de Gobierno incluso había dicho que "el llamado a indagatoria es en una causa en la que ni siquiera estaba mencionado, en el medio de la elección, a primera vista suena a una barbaridad".