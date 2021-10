El inesperado apoyo kirchnerista que recibió Horacio Rodríguez Larreta

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, generó un gran revuelo este miércoles al afirmar que para bajar la inflación hay que "ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia".

Las declaraciones de Larreta se viralizaron en redes sociales y el jefe de Gobierno porteño recibió un inesperado apoyo por parte del secretario de Comercio Interior, Robero Feletti.

Feletti compartió las declaraciones de Larreta y escribió: "Vos sabés que sí". De esta manera, el funcionario manifestó su apoyo con un irónico mensaje en el que jugó con la campaña electoral del Frente de Todos.

El irónico mensaje con el que Roberto Feletti "apoyó" a Horacio Rodríguez Larreta.

Larreta había sido consultado por el congelamiento de precios impulsado por la Secretaría de Comercio Interior y aseguró que no es una medida efectiva para reducir la escalada de precios. Sin embargo, al hablar de la inflación dijo que es un "problema complejo que no tiene una sola causa".

"Tenemos que ir sobre los monopolios para que haya una verdadera competencia, los monopolios no ayudan a bajar la inflación. En general, sin hablar de una industria en particular", sostuvo Larreta en diálogo con Radio Urbana Play.

Larreta generó un gran revuelo con sus declaraciones.

Larreta también consideró que un factor influyente es la emisión y agregó. "Hay un tema de no tener plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. La manera de controlar los precios es con un aumento de la oferta, pero no hay inversión en la Argentina porque cambian las reglas de juego de un momento para el otro y eso tampoco ayuda".

"Cuando contestan que el plan es el presupuesto te das cuenta que eso no es así. Estaba previsto 29% de inflación este año y vamos a terminar arriba de 50%. ¿Dónde está el plan?", completó Larreta.