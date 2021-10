El particular mensaje de Rodríguez Larreta sobre la inflación y los monopolios

Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño y uno de los máximos candidatos a pelear por la presidencia en 2023, habló sobre las medidas económicas del Gobierno de Alberto Fernández y se centró en la inflación.

"La inflación es un problema complejo, no tiene una sola causa. Hay un tema de emisión monetaria, hay un tema de competencias, hay monopolios, hay que ir contra los monopolios para que haya verdadera competencia. Los monopolios no ayudan para bajar la inflación”, manifestó Rodríguez Larreta en una entrevista con Urbana Play.

Y añadió: “No hay un plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. Al no haber inversión en la Argentina, que cambia las reglas de juego de un día al otro, lo primero que tenés que tener es un plan, un plan estable”.

Con respecto a la denuncia de Victoria Tolosa Paz que dice que la oposición busca hacerle un "golpe blando" al Gobierno, dijo: "En vez de acusarme de golpe, yo lo que les digo es que discutamos cómo atacar la inflación”.

Sobre los acuerdos entre el oficialismo y la oposición, opinó: “No me imagino construyendo consenso con gente que cree que hay que prohibir la exportación de carne para que bajen los precios, con gente que cree que hay que controlar los precios cuando no funcionó nunca en la historia, con gente que cree que no hay que condenar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua".