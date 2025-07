Más allá de Milei: la renovación política como salida a la época de las pasiones tristes

Posiblemente, las líneas que siguen me traerán más enemigos que adeptos. Muchos y muchas, con seguridad, se sentirán negativamente interpelados por mis palabras. Por suerte, tengo la certeza de que los lectores no serán tantos y, en consecuencia, los ofendidos serán proporcionalmente menos. Si sirve de algún consuelo para los ofuscados, debo decir que el presente trabajo, de alguna manera, encubre una profunda autocrítica sobre lo que pensé durante mucho tiempo y hasta no hace mucho tiempo.