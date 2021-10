Jorge Macri desembarca en CABA y se anota en la sucesión de Horacio Rodríguez Larreta

Finalmente, Jorge Macri llegó a un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta y después de las elecciones legislativas del mes próximo pasará a formar parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con un ministerio con influencia en el AMBA. Esta audaz movida lo pone como uno de los favoritos para quedarse en el 2023 con el Poder Ejecutivo de CABA.

El actual intendente de Vicente López va a pedir licencia y desembarcará en la gestión porteña con un cargo relevante que no sólo tendrá responsabilidad en la región AMBA con presupuesto propio, sino que además de su cartera tendrá el área de Deportes, según relevaron fuentes confiables del PRO.

Se trata claramente de una “mudanza política” muy estratégica ya que el primo del expresidente es uno de los dirigentes con mejor imagen precisamente en el Área Metropolitana, un activo que lo pone en la pole position para competir por la sucesión de Rodríguez Larreta dentro de dos años. “Jorge ha logrado instalarse muy bien en el Gran Buenos Aires y su imagen positiva vuela en la Capital”, dicen sus allegados.

Su intención inicial apuntará a mostrar capacidad de gestión, pero al mismo tiempo evitará roces o fricciones por los que puedan sentirse afectados ante su llegada a CABA con miras al 2023. “En Uspallata causó sorpresa la movida, pero saben que Macri es el candidato más competitivo que tiene el espacio para derrotar a Martín Lousteau en una PASO”, comentan funcionarios porteños.

Martín Lousteau será el candidato radical de la interna de Juntos por el Cambio en 2023.

Lo reconocen hasta sus más acérrimos adversarios: “Jorge es imbatible en la Ciudad, viene de realizar una muy buena gestión en Vicente López que es valorada por los porteños, se mueve bien en los medios y en la calle y encima el apellido lo ayuda mucho en el distrito porque Mauricio sigue manteniendo su respetable caudal de popularidad”. Aparentemente el proyecto presidencial de Rodríguez Larreta apunta a ser acompañado en la boleta por Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires como candidato a gobernador y de Macri como jefe de Gobierno.

Con este armado el larretismo deberá encontrarle otros destinos a María Eugenia Vidal, algunos dicen que puede ser candidata a vicepresidenta, y a Patricia Bullrich, quien sigue insistiendo con sus aspiraciones presidenciales. Piensa cerrar un acuerdo con Javier Milei y sectores del peronismo no K, como el propio Miguel Pichetto. De todas formas, la construcción de esa alternativa va a depender de la voluntad de Mauricio Macri, quien aún no quiere adelantarse al 2023 y no descarta totalmente un nuevo intento por volver a la Casa Rosada.