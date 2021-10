La tremenda cantidad de veces que Victoria Tolosa Paz nombró a Mauricio Macri en el debate

Si hay algo que caracteriza a la gestión del Frente de Todos es su intensa búsqueda de confrontación con el expresidente Mauricio Macri. Incluso aunque la nueva estrategia de campaña lo desaconseja, el trazado de contrastes entre ambos gobiernos continúa siendo un recurso muy utilizado por el oficialismo, especialmente por la candidata a diputada nacional Victoria Tolosa Paz, que en el último debate con otros aspirantes al Congreso nombró al exmandatario en más de una oportunidad.

Tal como recordó anoche el periodista Jorge Lanata, mientras participaba el miércoles pasado en el debate del programa A Dos Voces, Victoria Tolosa Paz centró su discurso principalmente en 'recordar' el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2019 y poner en contraste el "desastre" que dejó la gestión de Mauricio Macri, y en menor medida la de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, para ponderar la administración de Alberto Fernández en medio de la pandemia de coronavirus.

"Tras el fracaso político y económico de Macri y Vidal en la Provincia de Buenos Aires, nos votaron porque les dijeron no al tarifazo, no al cierre de pymes, no a la destrucción del salario, no a la perdida de miles de puestos de trabajo, no a la deuda, no al FMI. Fue tal el desastre de Vidal en la Provincia, que se escapó", dijo Tolosa Paz en su momento.

Además, en cada crítica que le espetaba a su rival de Juntos por el Cambio, Diego Santilli, la principal candidata del peronismo bonaerense no se olvidaba del líder del macrismo: "Hagamos memoria, cuando Macri gobernó la Argentina y Santilli era parte de ese gobierno con el que destrozaron la calidad institucional. Comenzaron designando a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, beneficiaron a la familia de Macri con la eximición del pago del Correo Argentino, modificaron la Ley del Blanqueo por decreto para beneficiar a la hermana, a la madre y al hermano de Macri".

Según Lanara, una cuenta de Twitter llamada @ContadorMacri hace un repaso de "todas las veces que otros nombran al expresidente Mauricio Macri", y en ese sentido dejó muy expuesta a Victoria Tolosa Paz: nada menos que 18 veces dijo 'Macri' en la hora y media que duró el debate en TN.

"Nos comunicamos con Victoria Tolosa Paz para ver si tenía algo que agregar, y nos dijo 'Macri, Macri, Macri' hasta que se quedó sin aire", se burló el conductor.