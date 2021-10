La compleja causa que salpica al líder del Partido Verde

La campaña ya está en marcha y el Partido Verde intenta potenciar las figuras de Marcelo Romano y Mario Vadillo como una opción para salir de la grieta y votar algo distinto. Ambos se muestran como exponentes del antikirchnerismo y hacen flamear la bandera del medio ambiente. Sin embargo, el líder del Partido Verde podría convertirse en el punto débil de cara a los comicios. No solo por su pasado kirchnerista sino también por una causa judicial que lo tiene como imputado en una estafa millonaria a la mutual de la policía. "Yo soy una víctima más", aclara Emanuel Fugazzotto.

En concreto, el dueño del sello del Partido Verde está imputado por un fraude cometido a través de la entrega de créditos para viviendas. El hecho aún no ha sido dilucidado y el propio Fugazzotto aclara que no tiene nada que decir más allá de lo que declaró hace más de un año en la Justicia.

"Yo me presenté a declarar voluntariamente porque era uno de los estafados. No tengo nada que ver con esa causa", aseveró el joven político y aseguró que lo único que hizo fue hacerle un favor a un amigo que le pidió que prestara su CBU para cobrar un dinero.

Ese amigo es el exsubsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Alejandro Gil, quien fuera funcionario del gobierno de Francisco Pérez. Gil es el principal sospechoso de haberse quedado con 4.9 millones de pesos a través de irregularidades en la liquidación de 248 préstamos entre el 2016 y el 2018.

En concreto, se pagaron préstamos de 20 mil pesos a 250 personas que supuestamente lo habían gestionado a través de la Cooperativa de Crédito y Vivienda Manna. Sin embargo, el dinero fue retirado de las cuentas de forma fraudulenta en detrimento de la mutual de Suboficiales y Agentes Policiales de Mendoza. Uno de los CBU es el de Emanuel Fugazzotto pero según declaró ante la Justicia fue engañado por Alejandro Gil.

"Yo me vi perjudicado por esta situación y solo actué de buena fe como amigo. No voy a hablar del tema porque está en la Justicia. Un amigo me dijo que le de una mano porque necesitaba cobrar una plata y le presté mi CBU. Le di la plata que depositaron y listo. No tengo ninguna responsabilidad en el tema", aseveró Fugazzotto.

"Fui voluntariamente a declarar el año pasado porque no quiero tener vinculación con el tema. Y desde entonces no he tenido más noticias de eso. No me han llamado a declarar más", manifestó el candidato a diputado provincial.

El kirchnerómetro electoral

Por otro lado, las terceras parecen competir para ver cual es la más antikirchnerista. Así como el frente Vamos Mendocinos invita a votarlos para dejar afuera del Congreso a Anabel Fernández Sagasti, el Partido Verde ofrece un repelente kirchnerista. Sin embargo, desde el Frente de Izquierda han salido a denunciar que tanto Fugazzotto como la candidata a senadora provincial del Partido Verde, Andrea Blandini, han militado en el Frente de Todos.

"Si votás al Frente de Todos y sus colectoras, como el Partido Verde, le das fuerza a la política de Alberto Fernández", aseguró en sus redes el candidato a senador nacional del FIT, Lautaro Jiménez.

Fugazzotto acompañó la campaña de Fernández Sagasti en 2019 y apoyó la candidatura presidencial del actual jefe del Ejecutivo Nacional. Mientras tanto, Blandini fue candidata a intendenta de Godoy Cruz por el kirchnerismo y recién tomó distancia luego de que Fernández Sagasti acordara modificar la ley 7722.

La felicite después del debate, estoy convencido que Mendoza tendrá su primer gobernadora y será Anabel Fernandez Sagasti.#ElegiMendoza#AnabelGobernadora #Primerdebate pic.twitter.com/z66mNjEXZ9 — Emanuel Fugazzotto (@EFugazzotto) August 21, 2019

"Nosotros nos fuimos del Frente de Todos cuando modificaron la 7722. Si hubiese sabido eso o las cosas que iba a hacer Alberto Fernández como presidente, no nos iban a encontrar ahí. Con el diario del lunes no estábamos. Por eso nos fuimos", concluyó Fugazzotto para despejar suspicacias.

El Partido Verde fue el tercer espacio político más votado en las PASO y aspira a mejorar el resultado de cara a las elecciones generales. La apuesta de campaña fue diferenciarse del kirchnerismo y no ha sido sencillo por el pasado reciente de algunos de sus integrantes. Si bien Marcelo Romano y Mario Vadillo nunca formaron parte del Frente de Todos, la candidata a senadora provincial Andrea Blandini y el candidato a diputado provincial Emanuel Fugazzotto formaron parte hasta hace poco tiempo de ese frente.