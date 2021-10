El plan del PJ para esconder al kirchnerismo y recuperar el voto de los peronistas históricos

Roberto Righi, intendente de Lavalle y candidato a diputado nacional, dialogó en MDZ Radio y relató como palpitan la campaña desde el Frente de Todos con un importante cambio: buscar los votos del peronismo que estaban dispersos, olvidados o enojados.

"Con respecto al tema de la campaña lo dijo nuestro jefe, Martín Aveiro, que salió a buscar los votos del peronismo, aquellos que estaban olvidados, enojados, etc. Viéndolo desde este punto puede ser que se haya ido a las bases del peronismo a buscar los votos que nos faltan", describió Righi.

En los hechos esto se ve reflejado en el cambio de eje que ha tenido la campaña audiovisual, cada vez más alejada de la figura de la senadora Anabel Fernández Sagasti y Adolfo Bermejo. En cambio, se pone el foco sobre lo que significa el peronismo en Mendoza y el rol que históricamente ha tenido el Partido Justicialista.

Por otro lado, el intendente agregó que también hay otra perspectiva a tener en cuenta y es el enojo de la gente con la clase política. "Hay mucha gente que no fue a votar o que votaron en blanco y cuando pasa esto yo veo que estamos careciendo de un plan estratégico para la provincia de Mendoza. Los partidos políticos y me incluyo no estamos trabajando en temas que son de importancia para la sociedad", aseguró el jefe comunal.

Además del cambio de discurso frente a la campaña para las elecciones generales de este 14 de noviembre, Roberto Righi, afirmó que la sociedad evalúa los años de gestión y el trabajo diario de los candidatos y aclaró que para él las elecciones deberían ser cada 4 años de los contrario los políticos viven de campaña.

"Hay que decir que tenemos campaña cada un año y medio y desde mi punto de vista deberíamos tener elecciones cada 4 años. Hay que hacer algunas reformas sobre esto, sino siempre estamos en campaña", aseguró.

Seguridad, vivienda y trabajo los ejes de campaña

El intendente de Lavalle, Roberto Righi, aseguró que desde el Ejecutivo Provincial no se está trabajando en materia de seguridad y detalló que en los departamentos rurales la gente no puede producir porque les están robando las herramientas, los tableros. "En algunos casos se te meten a tu casa y hasta muertes hemos tenido. Estamos naturalizando esto y me preocupa. No reacciona el Estado", afirmó.

"Desde el peronismo tenemos que hacer una oferta importante para que los ciudadanos de Mendoza nos vean de otra forma. De esta manera ellos podrán elegir su voto con algo más contundente, no solamente con publicidad. Creo que ha sido una campaña atípica y distinta por una cuestión de la pandemia por un lado, y por otro lado, porque no hemos tenido propuestas de desarrollo ni de crecimiento verdadero", explicó Righi.

Para finalizar, el candidato describió: "En Mendoza hablamos de pandemia, pero no de desarrollo, de obras, de seguridad, de que vialidad no funciona, no hablamos de federalismo, no hablamos de cosas que tienen que ver con la gente. Lo que viene es un pacto político mas allá de los partidos, necesitamos que Mendoza crezca", sentenció.