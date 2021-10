La contundente definición de Rafael Bielsa sobre la libertad de Jones Huala

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, pidió sin éxito su libertad condicional en Chile, donde cumple una condena a nueve años de prisión. En la audiencia participó el embajador argentino, Rafael Bielsa, y quedó involucrado en una controversia ya que algunos aseguran que el excanciller de Néstor Kirchner habría apoyado la liberación de Huala.

Tras la polémica por su participación en la audiencia, Bielsa se comunicó con con el presidente Alberto Fernández y también con la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, para “dar explicaciones”, pero reconoció que si los cuestionamientos a su gestión hicieran que tuviera que dejar la embajada en Santiago, lo haría “con dolor”.

En diálogo con La Nación, el diplomático negó haber pedido la libertad de Jones Huala y argumentó su participación en la audiencia. "Lo que digo es absolutamente verdad y vamos a ver quién es el que miente en esta historia. No era propio de un jefe dejar que una cónsul se hiciera cargo de esta audiencia y por eso asumí la responsabilidad, dentro de mis facultades", explicó Bielsa.

Para el embajador la controversia se suscitó porque en Argentina y en Chile se están desarrollando procesos electorlaes que distorsionaron lo sucedido. "La interpretación que se hizo del hecho es errónea, no corresponde a lo que sucedió. Entonces, como no quiero alimentar hogueras ni en mi país ni en este maravilloso país que me tiene como embajador, voy a esperar el momento en que las pasiones se aquieten para probar lo que pasó efectivamente en esa reunión", expresó.

"Yo nunca pedí la libertad condicional del señor Jones Huala. Y lo voy a probar. Y si la hubiera pedido, vamos a suponer que la hubiera pedido, evidentemente alguien de la comisión hubiese hecho referencia a la solicitud. Como no la pedí, no hay ninguna injerencia de ninguna naturaleza", aseveró Bielsa ante la consulta directa sobre la situación del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Finalmente Bielsa también se refirió a la posibilidad de que Jones Huala complete su condena en Argentina pese a que Huala niega su nacionalidad argentina. "Jones Huala no tiene a su familia acá. Entonces él solicitó y hubo una serie de cuestiones administrativas: le habían perdido el documento y hubo que re-documentarlo. Si bien no quiere ser nacional de un país, cuando éste pide oficialmente la intervención, como se la pidió a la embajada, no se puede negar sobre la base de que el individuo tiene la convicción de que no es argentino sino de otra nacionalidad", explicó.