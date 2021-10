El sincericidio coqueto que reveló Victoria Tolosa Paz tras el debate

El debate televisivo que se realizó en TN dejó muchas perlitas. Allí se hicieron presentes todos los candidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires y Victoria Tolosa Paz, del Frente de Todos, fue una de las más apuntadas.

En el debate, se vio a Victoria Tolosa Paz pestañar demasiado y esto generó mucha sorpresa entre los televidentes y los distintos usuarios de la redes sociales. Es por eso que tras el asombro, Tolosa Paz salió a aclarar lo sucedido.

“No es que no veía, es que quería concentrarme en la cámara y posiblemente haya sido por el esfuerzo, porque la cámara la tenía a tres kilómetros de distancia y evidentemente se notaba que estoy muy chicata”, comenzó explicando Tolosa Paz en una entrevista con Radio con Vos.

Y agregó: "Como soy muy coqueta no me quise poner los lentes. Alguien habrá pensado que tengo un problema con los lentes, pero no uso lentes de contacto. Además estaba cansada, es probable que la cara de cansada me ponga un poco más china”.

Tolosa Paz estuvo más combativa que de costumbre y le respondió a Diego Santilli, candidato de Juntos: “Han escuchado a toda la oposición política en la Argentina; han escuchado la palabra basta, ¡basta de mentir!”.

Por último, dijo: “Quiero hablarles a los 4 millones de bonaerenses que no fueron a votar: vayan, voten por quienes quieran, pero no podemos permitir que se decida con ustedes afuera”.