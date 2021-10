Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli destrozaron al Gobierno por el congelamiento de precios

El candidato a diputado nacional de Juntos, Diego Santilli, recorrió junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el senador Martín Lousteau la localidad de Avellaneda. Allí criticaron con dureza el congelamiento de precios impuesto por el Gobierno nacional, asegurando que de esa manera no se logrará controlar la inflación ni generar empleo.

“Con cepos y control de precios no es posible una Argentina con trabajo e inversión. Seguimos repitiendo los mismos errores del pasado. La única forma de crear empleo es bajando impuestos, generando reglas claras y previsibles, y alentando la producción y las exportaciones", afirmó Santilli.

"Estamos ante una oportunidad histórica de ponerle un freno al kirchnerismo en el Congreso y empezar a construir juntos la Argentina y la provincia que soñamos. Con más seguridad, libertad y trabajo para los bonaerenses", arengó Rodríguez Larreta en la reunión con vecinos y comerciantes.

Por último, Martín Lousteau aseguró: "la sociedad le dijo al kirchnerismo en septiembre 'Argentina así no va más', y a la oposición le dijo les damos un voto positivo y de esperanza pero no me traigan el pasado”.

Santilli, Larreta y Lousteau estuvieron acompañados por el referente del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto; los candidatos provinciales Martiniano Molina y Pablo Domenichini; y Danya Tavela y Gerardo Milman, integrantes de la lista que encabeza Santilli de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre, y otros candidatos locales.