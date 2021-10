El abogado de Mauricio Macri explicó por qué pidieron la recusación del juez

En declaraciones brindadas a la FM 99.9 de Mar del Plata, que ahora publica en exclusiva MDZ, el abogado de Mauricio Macri, con precisión y contundencia, expuso las razones que justifican el pedido de recusación del juez Martín Bava. El letrado señaló: "Le planteamos al juez Bava su recusación por prejuzgamiento y temor fundado de parcialidad. Hay una frase que puso en su resolución en donde, refiriéndose a la investigación que lleva adelante, dijo 'este accionar no puede ser admisible y es deber del Poder Judicial sancionarlo'. Hay que tener en claro que un juez de instrucción, como él, tiene en sus manos una hipótesis de investigación, no puede dar por cierto que ya existió o no el hecho. Ningún ciudadano antes de ser oído ante un juez imparcial, ese juez puede decirle que la única conclusión en su contra es sancionarlo. El juez Bava ya da por hecho que lo que investiga existió y anhela que sólo sea sancionado".

Tal como se anunció, el abogado reiteró que el expresidente se presentará el próximo 28 de octubre ante el tribunal de Dolores. No obstante, precisó: "¿Cómo puede sentarse Macri ante ese juez y que le diga que le garantiza la imparcialidad y que no prejuzgó? ¿Para qué lo quiere escuchar, si el acto de indagatoria es el acto esencial de defensa? El juez Bava no tiene sospechas sobre si Macri cometió o no delitos, sino que dice que tiene certezas emocionales y personales que dan por cierto que cometió un delito y lo deben sancionar. Frente a eso, había que recusarlo y lo hicimos en la primera oportunidad que pudimos".

Abundando en las razones del rechazo a la competencia e idoneidad de Martín Bava, Lanusse precisó: "El juez Bava, en forma inédita, citó un viernes 1 de octubre a Macri para que se presente el jueves 7, cuando había tres días hábiles de por medio en una causa donde el expresidente no estaba representado, no conocíamos la causa nosotros y extrañamente sí la conocía Aníbal Fernández. Ese 1° de octubre, en la resolución, reconoce que no sabía el domicilio de Macri. Fija una audiencia para defenderse en tres días hábiles en el medio y sabía que no lo podía citar. Esto generó estrépito en plena campaña electoral. ¿Por qué se lo cita ahora, si no hay ninguna prueba nueva desde junio? La única explicación que hay, es el resultado de las PASO, porque no hay elementos novedosos en la causa".

Existe de hecho una alta posibilidad de que la Cámara Federal de Mar del Plata, integrada por los jueces Alejandro Tasa y Eduardo Giménez —quienes designaron como subrogante a Martín Bava— resuelvan una situación anterior que pide que la causa vaya a Comodoro Py. No pueden ignorar justamente ellos, quienes lo pusieron en el juzgado de Dolores, los modos mendaces de Bava en el ejercicio de la magistratura. Si la cámara define antes del 28, quizá todo esto, en el tiempo, sólo sea pirotecnia electoral.