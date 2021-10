Fuego amigo: Luis Juez criticó a Mauricio Macri por no presentarse a declarar

El candidato a senador nacional por la provincia de Córdoba Luis Juez (Juntos por el Cambio) generó polémica al criticar al expresidente Mauricio Macri por no presentarse a declarar y pedir la recusación del juez Martín Bava en la causa por espionaje a familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

"Yo voy al juzgado y pregunto cuál es la prueba que tienen. Declaro y le digo lo que opino. Yo me defendería de otra manera. Iría a la indagatoria. Nosotros necesitamos otro tipo de conducta en este momento o el kirchnerismo nos va a ganar la batalla cultural", aseguró Juez en una entrevista en Radio Rivadavia.

"Vos no te podés defender ante una infamia como se defiende Cristina (Kirchner), echándole la culpa al juez, al fiscal, al lawfare, a los periodistas. Hay un momento en el que te tenés que defender como se defiende el decente, el honesto", agregó Juez.

Luis Juez aseguró que Macri se debería haber defendido de otra manera.

Juez aseguró que Macri debe "defenderse con la verdad, siempre con la verdad" y resaltó que "no importa si al que tenés enfrente lo pusieron para cagarte la vida, si es un atorrante, si es un bandido".

"Yo tengo 34 años de abogado penalista, y creo que procesalmente (no presentarse) es un error. Porque vos podés recusar al fiscal y al juez cuantas veces quieras", aseguró el candidato de Juntos por el Cambio.

El expresidente fue citado a declarar por el juez subrogante de Dolores Martín Bava en la causa que investiga presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Macri decidió no presentarse y su abogado, Pablo Lanusse, pidió la recusación del magistrado.

Macri no se presentó a declarar y recusó al juez Martín Bava,

Bava rechazó in limine la recusación planteada por la defensa de Macri y citó al expresidente para una nueva indagatoria el 28 de octubre. Tras conocerse la nueva citación, el abogado Lanusse confirmó que el expresidente se presentará.

Fuego amigo

El candidato a diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires Facundo Manes también había cuestionado la decisión de Macri de no presentarse en el llamado a declaración indagatoria.

"No me parece bien, me parece que se debería presentar como cualquiera de nosotros", aseguró Manes, el candidato del radicalismo que perdió en la interna con Diego Santilli, a quien acompañará en la boleta de Juntos por el Cambio en las elecciones del 14 de noviembre.

"Yo no soy abogado, pero una de las cosas que necesitamos es la ejemplaridad y si a cualquiera de nosotros nos convocan tenemos que ir, por más que sea injusta la causa", agregó.