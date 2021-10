La insólita coincidencia entre la campaña de Juntos por el Cambio y el Frente de Todos

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, habló sobre el tratamiento del Presupuesto 2022 donde el Frente de Todos dará el debate pero no acompañará ni la pauta de gastos, ni el rollover. Frente a esta situación, el mandatario cuestionó la actitud del Partido Justicialista y aseguró que solo "ponen palos en la rueda".

Frente a esa frase, los integrantes de Cambia Mendoza en la Legislatura, crearon la campaña: "Palos en la rueda". En Twitter. Cecilia Rodríguez, diputada y Presidenta del Bloque UCR, fue una de las primeras en escribir en su red social lo siguiente: "¿Sabías qué? El #Frentedetodos no participó de las reuniones con los Ministros donde presentaron el #Presupuesto2022 Es sencillo, no les importa hacer sugerencias ni expresar su opinión porque sólo se ocupan de #PonerPalosEnLaRueda".

La legisladora, Marcela Fernández, también se sumó al hilo de reclamos y colocó: "#PalosEnLaRueda. El cristinismo está empecinado en que a Mendoza le vaya mal. Para que sepan el presupuesto fue presentado por el ministerio de hacienda @LisandroNieri y luego cada ministro y secretario paso por la comisión para explicar y sacar dudas".

Además, el diputado Guillermo Mosso, del Partido Demócrata, pero integrante de Cambia Mendoza, se sumó a la campaña y agregó una ilustración para que el mensaje sea contundente.

Más allá de los dichos del gobernador, Rodolfo Suarez, para la oposición mendocina, sobre colocar "palos en la rueda", el discurso es muy similar al que utilizó el presidente, Alberto Fernández, para referirse a Juntos por el Cambio. "Por el otro, están quienes dicen que no. No quieren sentarse a dialogar. No quieren encontrar soluciones. En su lugar, ponen palos en la rueda que nos impiden avanzar. Pero persistiremos y los convocaremos una vez más. La Argentina se merece que digan que sí", expuso Fernández en su Twitter.