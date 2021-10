Para Rodolfo Suarez, el Frente de Todos, solo sirve para poner "palos en la rueda"

Se presenta la pauta de gasto 2022 para la provincia de Mendoza y el discurso del Partido Justicialista será ingresar al recinto de la Legislatura, dar el debate, pero no acompañarán el Presupuesto. Más allá de ésta decisión, al radicalismo le alcanzan los números para aprobarlo ya que se necesita mayoría simple. El problema se presentará en la discusión del rollover donde el oficialismo necesita los dos tercios para que se salga.

En conferencia de prensa, Lucas Ilardo, presidente del bloque de senadores y Germán Gómez, presidente del bloque de diputados, dieron los argumentos por lo que no acompañarán la pauta de gasto 2022.

"No era lógico plantear el debate en el medio de una campaña electoral, evidentemente el Gobierno tenía una intención electoralista con este tratamiento sino no se entiende el dibujo que han presentado, es escandaloso. Es un presupuesto que tiene un recorte en materia educativa, en salud, en áreas sensibles y con una sub ejecución en la obra pública", detalló Ilardo.

Senador Lucas Ilardo.

Además, desde el Frente de Todos, aseguraron que de todo el presupuesto del año pasado el Gobierno Provincial, solo ejecutó el 23% de 11 mil millones que fueron aprobados. "Para que se den una idea, el gobernador, utilizó más plata para salvar la OSEP que en obra pública. Entonces, cuando Rodolfo Suarez habla de que su gobierno quiere motorizar la economía e impulsar la obra pública en realidad lo que hace es mentir".

Por su parte el diputado, Germán Gómez, describió que no darán los votos para refinanciar la deuda y asegura que el gobierno de Suarez "abusa del rollover".

La respuesta del gobernador en materia del Presupuesto

El gobernador, Rodolfo Suarez, aseguró que la actitud del Frente de Todos es "poner palos en la rueda al Gobierno". Además, aseguró que la oposición no entiende que tienen que trabajar en conjunto.

"Lo gracioso de esto es que hacen campaña diciendo que hay que hacer acuerdos, que los acuerdos nos sacaran de esta situación y nosotros presentamos un presupuesto equilibrado con baja de impuestos para incentivar la producción y la inversión en Mendoza. Un presupuesto sin deudas", describió el mandatario.

Para finalizar ironizó sobre la presencialidad de los legisladores del Frente de Todos en las sesiones y agregó: "No fueron a ninguna reunión donde fueron los ministros, yo no se si no van a trabajar qué les pasa, solo ponen palos en la rueda, nos ponen palos en Mendoza, nos pegan desde arriba, es una resistencia lo que hay que hacer con esta gente", sentenció Rodolfo Suarez.