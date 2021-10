El abogado de Cristina Fernández de Kirchner destrozó a Mauricio Macri por no presentarse a declarar

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que la Justicia debiera hacer comparecer "con la fuerza pública" al expresidente Mauricio Macri, quien se negó a presentarse a brindar declaración indagatoria en la causa que investiga el juez federal de Dolores Martín Bava por presunto espionaje ilegal a los familiares de los marinos del ARA San Juan.



“Si fuera un magistrado de la Nación, directamente lo mando a buscar con la fuerza pública. Le tomo declaración indagatoria y luego veo si va a obstruir la Justicia o si va a huir”, señaló Dalbón.



El expresidente estaba citado esta mañana para prestar declaración ante Martín Bava, juez subrogante a cargo de la instrucción del expediente por espionaje ilegal en el cual ya están procesados Gustavo Arribas y Silvia Majdanali, quienes estaban a cargo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos.



Macri anunció ayer por redes sociales que no irá a la Justicia y que en su lugar sus abogados presentarán un escrito, lo que se concretó en la mañana de hoy, en un texto en el cual el exmandatario insiste en recusar al juez interviniente y solicita una nueva postergación para presentarse a declarar.



Al conocerse esta decisión de Macri, la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria que siguen los familiares del ARA San Juan, pidió la detención del exjefe de Estado.



“Es un cínico, no tiene culpas, y también tiene rasgos de psicópata. Es una actividad mafiosa no presentarse ante la justicia y creerse que está por encima de los demás", señaló.



Dalbón contrastó la actitud de Macri con la de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner --a quien representa en varias causas-- al afirmar que la decisión de la exmandataria "siempre fue ponerse a disposición cuando la llamaron a declarar, incluso cuando la citaron a ocho indagatorias en un mismo día”.



Sobre las imputaciones a Macri, Dalbón consideró que “son delitos que rozan prácticas que se realizaron la última dictadura militar”.



“Macri está prácticamente confeso en su expertise de espionaje. No sólo entró procesado al cargo de presidente de la Nación, sino que espió a propios y ajenos, como a (Diego) Santilli, (María Eugenia) Vidal, (Alejandro) Fantino y mucha gente más. Lo hizo también con la expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) en el Instituto Patria”, concluyó.