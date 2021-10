Diputados dio media sanción al proyecto de Presupuesto 2022 en Mendoza

Tras un extenso debate, la Cámara de Diputados, por mayoría de votos - 28 a 20 -, dio media sanción al Presupuesto General de la provincia para el año 2022, que contempla recursos corrientes por un total de $330.364 millones y egresos corrientes por un total de $321.082 millones. De esta manera, el Gobierno provincial no podrá refinanciar deuda, considerando que no fue aprobado el pedido de roll over.

En el marco del malestar expresado por el gobernador Rodolfo Suarez, quien manifestó que la oposición mendocina "coloca palos en la rueda", el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, tras adelantar el voto negativo del bloque, consideró durante el debate que en el presupuesto propuesto por el Poder Ejecutivo “no hay una distribución equitativa”. “Acá no sabemos si hay un criterio territorial, geográfico, también creemos que la pobreza se combate con trabajo genuino, este presupuesto no refleja eso”.

“Necesitamos una planificación seria, si no nos ponemos a resolverlo seguimos todos los años con la misma mecánica de no cumplir con las obligaciones. Por ello nos oponemos a este presupuesto porque no refleja las necesidades de los mendocinos, se requieren otras medidas y políticas para resolverlo”, concluyó.

Mendoza necesita un gobernador, no un gerente. Todos los años la misma mecánica, pateando la deuda que ustedes mismos generaron. Ya no pueden echar culpas porque el radicalismo gobierna hace 6 años. Este presupuesto no representa las necesidades de las mendocinas y mendocinos pic.twitter.com/QtBnyYAJxj — Germán Gómez (@GermanGomezMza) October 20, 2021

En tanto, Álvaro Martínez, del bloque PRO, expresó que “dicen desde la oposición que se dio tratamiento exprés, cuando hace más de 20 días se dio un cronograma del tratamiento de presupuesto, asistieron todos los ministros, todos los titulares de áreas, pero muchos diputados no vinieron, por eso no pudieron preguntar”. Además, aseveró que “hablan de aumento de impuestos cuando hay prevista una baja de impuestos a 68 actividades, que alcanzan a 14.000 contribuyentes”.

En tanto, Maylé Rodríguez (FIT), quien también votó negativamente, dijo que “ningún presupuesto dice toda la verdad y este está planteado sobre un índice inflacionario o una proyección inflacionaria que ya es mentirosa”.

No habrá roll over

En concepto de amortización e intereses de la deuda para 2022, operan vencimientos por 18 mil millones de pesos, concentrados en acreedores institucionales tales como ANSES, Banco Nación o multilaterales, por lo que el proyecto de Presupuesto contemplaba un roll over por ese monto, para las deudas con vencimiento en el año entrante.

Según explicó Jorge López (UCR), durante el tratamiento en el recinto, más del 85% de los vencimientos operan con los acreedores nacionales, mientras que el resto, con tenedores de bonos y organismos multilaterales.

Como este artículo no prosperó, dado que necesitaba dos tercios de los votos para ser aprobado, se incorporó un nuevo artículo que establece: “Autorícese al Poder Ejecutivo a realizar los ajustes presupuestarios que resulten necesarios ya sea de recursos o erogaciones a fin de equilibrar el Presupuesto”.

Críticas del núcleo radical

El diputado nacional y exgobernador, Alfredo Cornejo, comentó a través de sus redes sociales a modo de acusación al Frente de Todos por la negativa en el voto: "Hicieron toda una campaña diciendo que lo mejor para Mendoza es conseguir buenos acuerdos pero cuando tienen la oportunidad de acordar, hacen los mismo de siempre, ponen por encima los intereses electorales y el mandato de su jefa Cristina antes que los de los mendocinos.