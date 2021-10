Conflicto mapuche: la lapidaria crítica de Sergio Berni al Gobierno

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, criticó con un irónico mensaje el accionar del gobierno de Alberto Fernández en torno al conflicto mapuche.

"Regalar nuestro territorio nacional es un trámite burocrático que lleva su tiempo", ironizó Berni, quien mantiene un duro enfrentamiento con Máximo Kirchner a pesar de que continúa como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Berni publicó sus ironías al responder un tuit del consultor político Raúl Timerman, quien había cuestionado la inacción del Gobierno de Alberto Fernández frente a los ataques en la Patagonia. Grupos mapuches incendiaron un club en El Bolsón este miércoles y los atentados generan preocupación.

"¿Y, qué vamos a hacer con este tema? ¿Nada?", se preguntó Timerman, preocupado por lo ocurrido. La irónica respuesta de Berni no tardó en llegar. "Sr. Timerman, ¿cómo que no hacemos nada? Eso es muy injusto de su parte o acaso no se enteró que el Estado se retiró como querellante en la causa por la ocupación mapuche en nuestros parques nacionales?", ironizó el ministro bonaerense.

Luego Berni arremetió contra el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, quien acompañó el pedido del líder mapuche Jones Huala para acceder a la libertad condicional en ese país, donde fue condenado por violentos ataques. "Por si no se enteró le recuerdo que nuestra Cancillería Argentina fue a defender la solicitud de libertad condicional del autodenominado ciudadano mapuche Huala. ¿Le parece poco?", agregó Berni.

"Seguramente la condición que estarán negociando ahora es que le cambiemos los colores a nuestro pabellón nacional, no sea tan ansioso, tenga un poquito de paciencia, regalar nuestro territorio nacional es un trámite burocrático que lleva su tiempo", completó su lapidaria respuesta Berni.